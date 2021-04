Inter-Cagliari, DAZN non funziona: cosa sta succedendo

Non comincia bene la domenica per i tanti appassionati di calcio. La piattaforma streaming DAZN ha problemi nel trasmettere Inter-Cagliari

Quante critiche a DAZN in questa domenica mattina. Gli utenti abbonati alla piattaforma sportiva streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari, lunch match delle 12.30. Sembra che qualche problema tecnico stia ostacolando la trasmissione della partita.

“Siamo spiacenti, si è verificato un problema con il video. Per maggiori informazioni, vai alla sezione Guida”: è questo il messaggio che compare in una finestra all’interno dell’app quando si prova a cliccare su Inter-Cagliari. Una grande delusione per tutti gli utenti abbonati alla piattaforma sportiva.

Difatti, per gli abbonati Sky il problema in questione non sussiste. Sul canale 209 (DAZN 1) dell’emittente satellitare, il match tra Inter e Cagliari è trasmesso in maniera regolare. È evidente che il problema riguardi esclusivamente l’app di DAZN. L’inconveniente ha scatenato l’ira dei tanti utenti sui social.