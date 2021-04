Calciomercato Milan – Idea Papu Gomez! L’Inter ha già un piano

Nelle ultime settimane, il nome di Alejandro Gomez è stato accostato al Milan. L’argentino potrebbe tornare in Italia, ma è forte anche l’interesse dell’Inter

Dopo il doloroso addio all’Atalanta, sembra che il Papu Gomez non abbia trovato la fortuna sperata al Siviglia. Le sue prestazioni, sin qui, non hanno convinto a pieno. Il trequartista argentino ha messo a segno un solo gol, e ha faticato nell’affermarsi come un titolare di Julen Lopetegui.

Gomez è rimasto particolarmente legato all’Italia, e soprattutto a Bergamo, città nella quale ha vissuto per ben sette anni. Non a caso l’argentino ha ribadito più volte che al termine della sua carriera tornerà a vivere nella città lombarda. Ma chissà se il Papu non possa tornare in Italia e in Lombardia in un tempo più prossimo del previsto.

La finestra del calciomercato estivo è molto vicina, e il nome di Gomez sta rimbalzando in maniera incessante tra le voci più calde del mercato europeo. In questi giorni il Papu è stato più volte accostato al Milan, club nel quale potrebbe tornare comodo come vice Calhanoglu. Anche se con il rinnovo in bilico del turco, chissà che Gomez non possa addirittura affermarsi con più visibilità in rossonero.

Sono soltanto ipotesi, certo, ma il Milan sembra non essere l’unica alternativa al futuro del Papu, perchè l’Inter è concretamente interessata allo spagnolo.

Derby per il Papu Gomez? L’Inter ha già pronto un piano

Secondo quanto appreso da Pressing, l’Inter, che a gennaio si era già interessata al Papu, avrebbe in mente il piano adatto per acquisirlo dal Siviglia. Il club nerazzurro utilizzerebbe Joao Mario, del quale è proprietario del cartellino, per mettere in atto un scambio.

Il Siviglia è parecchio interessato al portoghese secondo quanto affermano gli attuali rumors, e così l’Inter potrebbe cedergli Joao Mario in cambio del Papu Gomez. Il centrocampista portoghese sembra avere un valore di mercato vicino ai 7-8 milioni di euro, e per questo potrebbe essere fatto uno scambio alla pari per acquisire l’argentino ex Atalanta.

Un buon piano quello del club nerazzurro che consentirebbe al Papu di tornare nella sua amata Italia, a vestire nuovamente i colori nerazzurri, seppur la squadra sia diversa.

Il Milan rimane alla finestra ad osservare. La qualità, la classe e l’esperienza di Alejandro Gomez farebbero davvero comodo ai rossoneri. Anche perchè la squadra di Pioli gioca con il trequartista dietro la prima punta, ruolo ideale per il Papu. Chissà se ci sarà uno scontro di mercato tra le due cugine milanesi.