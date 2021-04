Ancora una squadra inglese sull’attaccante della Serie seguito dal Milan. Il giocatore piace molto in Premier: ennesima concorrente

E’ uno dei giovani più seguiti nel panorama calcistico europeo, oltre a essere uno degli attaccanti più in forma della Serie A. Dusan Vlahovic, da tempo sul taccuino del Milan, sta letteralmente incantando con le sue prestazioni, e adesso anche in chiave mercato le pretendenti sono tante. Se nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento della Juventus, oltre ai rossoneri, non mancano gli estimatori del ragazzo anche oltre manica. Già il Manchester United aveva notato il calesse 2000, e nelle scorse ore era data in pole.

Adesso, secondo quanto riportato sul sito todofichajes, sul giocatore è piombato anche il Liverpool. I reds dunque potrebbero impensierire e non poco il Milan, che probabilmente punterà sulla volontà dell’attaccante di rimanere in Italia. Oltre a Juventus e United dunque, un ostacolo in più per Maldini e Massara, che dovranno fare i conti con molte pretendenti importanti.

Tutti pazzi per Vlahovic: possibile asta in estate

Starà già sfregando le mani Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina per la verità ha sempre tentato a trattenere i suoi big, ma sarà difficile far rimanere Vlahovic a Firenze anche per la prossima stagione. Nonostante la giovane età infatti, l’attaccante serbo ha già incantato tutti, e in vista della finestra di mercato estiva si profila una vera e propria asta. Il giocatore, seguito fortemente dal Milan, andrà in scadenza nel 2023, e anche se si è parlato di rinnovo con clausola, Dusan – che guadagna al momento meno di un milione di euro – avrebbe fatto trapelare di essere disposto ad ascoltare offerte da altre squadre.

In questa stagione il numero 9 viola ha già messo a segno 15 gol, di cui due meravigliosi nella serata di ieri contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da todofichajes, viste le ottime prestazioni, anche il Liverpool oltre al Manchester United si è inserito nella corsa. Una concorrente che potrebbe stuzzicare il ragazzo e mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri.

Al momento la valutazione di Vlahovic è di 25 milioni di euro, secondo il sito transfermarkt, ma la Fiorentina difficilmente scenderà sotto i 40 milioni, visto adesso anche il numero delle pretendenti. Cifra che i Reds possono permettersi, ma vedremo se Klopp avrà davvero intenzione di andare fino in fondo a questa trattativa.