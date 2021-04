DAZN: mese gratis per chi non ha visto Inter-Cagliari e Verona-Lazio

DAZN ha deciso di risarcire gli abbonati che nella giornata di domenica non sono riusciti a vedere Inter-Cagliari e Verona-Lazio

Non una bella domenica per tutti gli utenti DAZN, che domenica sono stati impossibilitati nel vedere le due partite di Serie A: Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Come già appurato, la piattaforma sportiva streaming ha avuto dei problemi tecnici e ciò ha impedito la normale trasmissione in diretta dei due match in programma.

Adesso appare vicinissimo uno scenario, ovvero quello di garantire un mese di visione gratis a tutti gli utenti che nella giornata di ieri hanno segnalato al servizio clienti DAZN il problema relativo alla visione del match delle 12.30 e di quello delle 15.00.

La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma sembra essere certa l’indicazione del broadcaster streaming DAZN. Sono ancora sconosciuti i tempi e le modalità di tale provvedimento; certo è che non verranno prese in considerazione le segnalazioni attuate nella giornata di oggi o che verrano emesse nei prossimi giorni.

A riportarlo è la Repubblica. Il servizio inglese di streaming vuole chiaramente recuperare al disagio creato, e fidelizzare i tanti clienti in vista della prossima stagione. Ricordiamo che DAZN è riuscito nell’acquisizione dell’intero pacchetto dei match di Serie A per i prossimi tre anni.