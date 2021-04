Milan primo in una particolare classifica di Serie A | Quanti off-side!

Il Milan è la squadra di Serie A che in questa stagione è finita più volte in fuorigioco. Il podio vede seconda la Juventus

Chi è milanista, o semplicemente chi segue le partite dei rossoneri, ha potuto notare quanto la squadra di Pioli viva di un gioco pressoché offensivo. Certo, è necessario che i giocatori siano in forma, sia fisicamente che mentalmente.

Ma quando il Milan è in palla ed approccia bene alle gare, è facile osservare il suo gioco costantemente rivolto alla porta avversaria. Gli uomini di Pioli fanno della velocità e dell’inserimento tra le linee, due delle armi principali. Ci basta pensare ai due gol realizzati a Parma, quello di Rebic e quello di Kessie.

In entrambi i casi, il Milan ha attaccato centralmente la linea di difesa, ed è riuscita con qualità a varcarla correttamente. Questo però non sempre accade. Sappiamo che il gol è l’evento meno frequente all’interno di un match e per questo il più atteso. Ebbene, il Milan ci ha provato così tanto ad andare in rete in questo campionato, a modo suo, che però molto spesso è stata fermata dal fuorigioco.

La squadra di Pioli è di fatto la squadra di Serie A che, in questa stagione, è finita più volte in off-side: ben 85 volte. La particolare classifica vede al secondo posto la Juventus di Pirlo, finita 83 volte in fuorigioco, e terzo il Verona di Juric (82).