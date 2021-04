Calciomercato, la Juventus pensa al doppio colpo dal Milan

La Juventus ha messo gli occhi su Donnarumma e Calhanoglu. Il club bianconero pensa ai due giocatori in scadenza di contratto con il Milan.

Qualcosa è andato decisamente storto rispetto ai piani del Milan se quasi a metà aprile né Gianluigi Donnarumma né Hakan Calhanoglu hanno rinnovato il contratto. Entrambi in scadenza a giugno 2021 e liberi di firmare con un’altra squadra, se volessero.

Nonostante in questi mesi sia trapelata la loro volontà di rimanere in maglia rossonera, non hanno firmato nulla. I rispettivi agenti, Mino Raiola e Gordon Stipic, continuano ad avere pretese economiche che superano le offerte messe sul tavolo da Paolo Maldini e Frederic Massara. C’è una situazione di stallo e non si sa quando si sbloccherà.

Milan, la Juventus pensa a Donnarumma e Calhanoglu

Ovviamente la possibilità di ingaggiare Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero fa gola ad alcune società. In queste settimane alcune sono state accostate ai due giocatori, i cui agenti comunque chiedono sia alti ingaggi che ricche commissioni per l’eventuale trasferimento degli assistiti.

Il quotidiano La Repubblica spiega che tra i club interessati alla coppia in scadenza col Milan c’è anche la Juventus. Fabio Paratici non è nuovo a effettuare colpi a parametro zero. Nell’attuale organico ci sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey arrivati con tale formula, ma in passato ne ha presi altri quando c’era anche Giuseppe Marotta in dirigenza al suo fianco. Basti pensare ad Andrea Pirlo, Paul Pogba, Fernando Llorente, Kingsley Coman, Sami Khedira, Dani Alves ed Emre Can.

La Juventus ha buoni rapporti con Raiola e dunque non va escluso un tentativo per assicurarsi Donnarumma, nonostante la porta bianconera sia già difesa da Wojciech Szczesny. Una cessione eventuale dell’estremo difensore polacco ex Arsenal, che a breve compirà 31 anni, potrebbe aprire le porte a Gigio.

Per quanto riguarda Calhanoglu, a fargli spazio in squadra potrebbe essere Ramsey. Il gallese non ha convinto in maglia bianconera e potrebbe fare ritorno in Premier League. Ci sono già dei contatti con alcune squadre.