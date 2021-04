Calciomercato Milan, Leonardo pronto allo scippo: assalto all’esterno

Aumenta la concorrenza per Luca Vazquez. L’esterno del Real Madrid, che piace al Milan, è finito nel mirino anche del Psg. Si fa sempre più difficile la corsa all’esperto spagnolo

Come vi stiamo raccontando, ormai da un po’ di tempo, il Milan la prossima estate proverà ad acquistare un nuovo esterno destro che possa essere affiancato ad Alexis Saelemaekers. L’idea sarebbe quella di cedere Samu Castillejo, che non ha convinto in questa stagione, e puntare su un altro profilo.

La valutazione dell’ex Villarreal è di 8-10 milioni di euro. L’obiettivo del Milan è quella di riuscire a non mettere a bilancio una minusvalenza. Il calciatore piace soprattutto in Spagna, dove è apprezzato da Valencia e Siviglia.

Proprio dalla Liga potrebbe arrivare il sostituto. L’interessamento del Milan per Lucas Vazquez è noto ormai da tempo, anche se ancora non si è aperta una vera e propria trattativa.

L’esterno, ricordiamo, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha rifiutato l’ultima offerta di prolungamento del Real. Vazquez è un giocatore che piace, per la sua grande esperienza e per sua capacità di giocare in più ruoli sull’esterno ma la concorrenza è davvero importante.

Il Milan non è l’unico club sulle sue tracce. Lo spagnolo – secondo quanto riportato da ‘AS’ – sarebbe finito nel mirino del Psg. I francesi, una vera e propria novità, sono pronti, con Leonardo, a sfidare, oltre ai rossoneri, anche il Bayern Monaco. I tedeschi sono stati tra i primi a chiedere informazioni all’entourage di Vazquez. Attenzione, infine, anche alla possibile pista inglese, dove c’è da registrare l’interessamento da parte dell’Everton di Carlo Ancelotti.

Leggi anche:

Non solo Vazquez

I profili sul taccuino di Maldini e Massara per il ruolo di esterno destra sono comunque diversi. Non è il solo Vazquez a piacere. Si monitora anche la situazione legata a Florian Thauvin, anche lui in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, con il Marsiglia. Molto dipenderà dalle richieste del giocatore e chiaramente dall’accesso in Champions League.

Altri profili seguiti sono Ikone del Lille, che ha una valutazione sui 25-30 milioni di euro, e Orsolini del Bologna, che può lasciare l’Emilia-Romagna per circa 18 milioni.