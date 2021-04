Non solo Milan: Arsenal e Leicester sul francese

Ci sono anche Arsenal e Leicester sulle tracce di Edouard. L’attaccante del Celtic è uno dei nomi sul taccuino del Milan, che vuole affiancare un nuovo centravanti a Zlatan Ibrahimovic

Il Milan è intenzionato ad affiancare a Zlatan Ibrahimovic un giovane attaccante. La firma dello svedese è ormai solo una formalità, con l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto che dovrebbe arrivare a breve.

L’ex Galaxy continuerà a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione e si prepara dunque a chiudere la sua carriera con i colori rossoneri addosso. Il Milan ha comunque bisogno di un giovane bomber, visto che Ibra – come ha dimostrato quest’anno – non può giocarle tutte.

Pista italiana

I nomi di circolati in questi giorni portano soprattutto in Italia. I profili maggiormente seguiti da Massara e Maldini sono quelli di Dusan Vlahovic e Andrea Belotti. Il serbo sarebbe davvero il profilo ideale ma l’esplosione, avvenuta in questa stagione, rendono l’affare ancora più complicato.

Commisso per lasciar andare il suo giovane centravanti classe 2000 chiede almeno 40 milioni di euro. Cifra più abbordabile per Belotti, visto il contratto in scadenza nel 2022, sui 25 milioni. La concorrenza per entrambi, però, è davvero importante: piacciono in Italia ma soprattutto all’estero, in Premier League.

Attenzione, poi, a Gianluca Scamacca, idea mai tramontata ma il Sassuolo non ha alcuna intenzione di svenderlo e anche in questa circostanza c’è da fare i conti con la concorrenza importante, della Juventus.

Leggi anche:

Concorrenza per Edouard

Un altro profilo, sempre giovane, sul taccuino del Milan è quello di Odsonne Edouard. Il bomber del Celtic ha un accordo con gli scozzesi fino al 30 giugno 2022 e l’estate prossima dovrebbe dunque essere quella della separazione.

Il Milan potrebbe utilizzare il cartellino di Diego Laxalt, sbarcato in Scozia in prestito lo scorso autunno, per abbassare le richieste del Celtic ma dall’Inghilterra potrebbero arrivare offerte davvero importanti. The Telegraph conferma che sulle tracce del francese classe 1998 c’è l‘Arsenal ma non solo. Anche il Leicester, che potrebbe qualificarsi alla Champions League 2021/2022, sta pensando ad Edouard.