Calciomercato Milan, tre nomi per la fascia: c’è anche un italiano

Il Milan venderà Castillejo per prendere una nuova ala destra d’attacco. Maldini e Massara hanno già delle idee per rinforzare la fascia.

Il Milan vuole fare un upgrade sulla fascia destra offensiva e sicuramente nel prossimo calciomercato estivo acquisterà un nuovo esterno. Il “sacrificato” sarà Samuel Castillejo.

L’ex Villarreal è apprezzato per l’impegno che mette in allenamento e quando gioca le partite, però per incisività il suo rendimento non è quello desiderato. Stefano Pioli ha bisogno di un’ala d’attacco in grado di garantire più gol e assist, aspetti sui quali lo stesso Alexis Saelemaekers (che verrà confermato) deve migliorare. La dirigenza sta già valutando alcuni profili che possono arricchire la squadra nella prossima stagione.

Thauvin, Ikoné e Orsolini nel mirino

Oggi il quotidiano Tuttosport ribadisce i nomi di alcuni esterni offensivi che interessano al Milan. Innanzitutto Florian Thauvin, 28enne il cui contratto con il Marsiglia scade a giugno 2021. Sarebbe un ottimo colpo a parametro zero, anche se vanno discussi ingaggio e commissioni con l’entourage. Il francese ha ottimi numeri in questa stagione: 8 gol e 9 assist in 39 presenze. Ci sono già stati dei contatti.

Piace anche Jonathan Ikoné, classe 1998 che milita nel Lille. Nel suo caso serve un investimento sul cartellino. Il club francese valuta circa 30 milioni di euro il proprio gioiello, arrivato dal PSG nel 2018 per soli 5 milioni. Per lui 7 gol e 7 assist nelle 39 presenze tra Ligue 1 ed Europa League.

In Serie A un giovane che piace è Riccardo Orsolini, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2022 con il Bologna. Il club emiliano è pronto a discutere della cessione del giocatore, però vuole fare una buona plusvalenza. In queste settimane si è parlato di una valutazione da circa 18 milioni del suo cartellino. 6 gol e 4 assist nelle 28 presenze messe insieme nella stagione 2020/2021.

I nomi forti per la fascia destra del Milan sono questi al momento. Anche se la coppia Maldini-Massara ha abituato a sorprendere e dunque non è escluso che spunti qualche novità nelle prossime settimane.