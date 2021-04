Donnarumma, niente Juve: solo un club può prenderlo

Le ultimissime sul futuro di Donnarumma: arriva la conferma del club che più di tutti sembra in corsa per il portiere del Milan.

Ormai il futuro di Gianluigi Donnarumma è al centro di molte discussioni riguardo al mercato Milan e non solo. Il portiere rossonero è sempre lontano dall’accordo per il rinnovo di contratto, anche se c’è ancora margine per trovare l’ok definitivo e blindare il classe ’99.

Una situazione intricata che ha avuto anche il difetto di scatenare moltissimi rumors di calciomercato. Diversi top club italiani ed internazionali sono stati accostati a Donnarumma, vista anche la volontà dichiarata dell’agente Mino Raiola di proporlo altrove.

Anche la Juventus è spesso indicata come una forte pretendente. Da anni si parla di Donnarumma come erede designato di Gigi Buffon anche in bianconero. L’occasione di prenderlo a costo zero dopo la scadenza con il Milan ha alimentato tali voci.

A smentirle però c’ha pensato il giornalista Luca Serafini, voce rilevante quando si parla di cronache Milan. Interpellato da Calciomercato.it, il cronista ha dato gli ultimi aggiornamenti riguardo alla situazione del portiere e sull’eventuale rinnovo.

Leggi anche:

Donnarumma-Juventus, operazione impossibile

Secondo Serafini la discussione è ancora apertissima, anche se complessa. L’offerta rossonera è comunque già piuttosto alta: “Non c’è niente di meglio in Italia di Donnarumma. Lui ha un’offerta del Milan da 8-10 milioni, ma Raiola sta agendo per tentativi. Ad esempio la Juventus, potrebbe essere anche solo una strategia dell’agente”.

Donnarumma alla Juve sarebbe al momento impossibile da concretizzarsi: “Raiola vuole una commissione da circa 20 milioni per portare Gigio via dal Milan a costo zero. Inoltre chiede un ingaggio altissimo. Per la Juventus sarebbe un’operazione da circa 100 milioni complessivi. Veramente troppi, i bianconeri non se li possono permettere in questo momento”.

Serafini rivela il nome dell’unica squadra che è veramente sulle tracce di Donnarumma: “Su di lui c’è solo il PSG. Sono gli unici che stanno valutando l’ingaggio anche se non hanno fatto offerte formali. Il Milan non vuole cadere in trappole e ricatti contrattuali, ma sa anche che uno come Donnarumma ti regala 12 punti a stagione. Il problema è sempre legato alle commissioni di Raiola, la risposta all’offerta del Milan non è ancora arrivata. Io so di per certo che Gigio vuole restare in rossonero”.