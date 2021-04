Gattuso, ipotesi clamorosa: un ex Milan lo vuole nella sua squadra

Arriva una proposta indecente a Rino Gattuso: l’ex allenatore e mastino del Milan potrebbe cambiare aria in estate.

Nonostante la crescita del suo Napoli nell’ultimo periodo ed il ritorno in piena corsa Champions League, il futuro di Gennaro Ivan Gattuso sembra già scritto. Il tecnico calabrese dovrebbe salutare il club azzurro dopo la fine della stagione 2020-2021.

L’ex stella e leader del Milan non ha convinto fino in fondo Aurelio De Laurentiis e la piazza napoletana. Probabilmente Gattuso pagherà l’inizio negativo di stagione, con il Napoli che ha perso terreno rispetto alle prime della classe, compromettendo di fatto il resto del campionato.

Il Napoli sta pensando già al suo sostituto. I giornali parlano di Ivan Juric o Paulo Fonseca, ma anche della pazza idea di un ritorno di Maurizio Sarri. Intanto Rino lavorerà come al solito con grande professionalità fino a maggio, per poi valutare le proposte.

Secondo quanto scritto da ESPN intanto spunterebbe un’offerta clamorosa per Gattuso. Un suo ex compagno di squadra nel Milan lo avrebbe messo nel mirino, come papabile tecnico della propria squadra.

Beckham chiama Gattuso: può allenare in MLS

Il personaggio in questione sarebbe David Beckham, la stella del calcio inglese che da anni si è trasferito negli Stati Uniti. Beckham e Gattuso hanno condiviso un paio di stagioni con la maglia del Milan, tra il 2009 ed il 2010, costruendo un buon rapporto anche fuori dal campo.

Lo ‘Spice Boy’ è oggi proprietario e presidente dell’FC Inter Miami, club che milita nella massima serie statunitense. Come spiegano i media d’oltreoceano, l’inglese sta valutando un progetto tecnico ed economico davvero intrigante. Dopo aver ingaggiato due stelle come Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi vuole dare ancora più lustro al club.

L’idea è quella di sostituire l’attuale tecnico Phil Neville, ex compagno di Beckham al Manchester United, con un allenatore di stampo più internazionale. Gattuso è uno dei nomi che l’Inter Miami starebbe sondando, soprattutto nel caso in cui Rino restasse senza squadra da giugno prossimo.

Una proposta clamorosa ma molto ricca, visto che negli USA Gattuso vanterebbe un ingaggio ben superiore a quelli percepiti come allenatore di Milan e Napoli. Inoltre avrebbe a disposizione carta bianca anche per i giocatori ed uno staff di talent-scout molto abili, capeggiato dal direttore tecnico Diego Alonso.

Oltre a Gattuso, Beckham starebbe corteggiando anche Roberto Martinez, attuale c.t. del Belgio. E nel progetto entrerebbero anche stelle di livello mondiale dirette verso il finale di carriera. Magari come un certo Lionel Messi, in scadenza di contratto con il Barcellona.