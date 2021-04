Leicester, offerta per il talento rossonero: il Milan ci pensa

Sirene estere per il giovane centrocampista classe ’99 di proprietà Milan, che sembra far gola a più di un club di livello internazionale.

Il Milan in vista della prossima stagione dovrà non solo pensare a nuovi innesti da acquistare sul mercato. Ma c’è da guardare anche in casa propria, in particolare ad alcuni elementi che rientreranno dai prestiti. Giocatori che saranno in bilico tra restare a Milanello oppure partire definitivamente.

Se il Milan rischia di ritrovarsi sul groppone alcuni calciatori come Conti, Caldara e Laxalt, che dalle parti di San Siro non sono più considerati troppo utili alla causa, c’è un giovane talento che potrebbe sperare di giocarsi le proprie carte con la maglia rossonera.

Si tratta del 21enne Tommaso Pobega, centrocampista friulano che si è messo in mostra con lo Spezia. Una buona stagione per il talento cresciuto nel vivaio milanista, anche se nelle ultime settimane ha ottenuto meno spazio del previsto.

Nell’ultima giornata contro il Crotone, Pobega è tornato ad indossare la maglia titolare dello Spezia. Ma in precedenza mister Vincenzo Italiano lo aveva spesso lasciato in panchina per scelta tecnica ma anche per alcuni problemi muscolari che lo hanno frenato sul più bello, anche con l’Under 21 azzurra.

Il Leicester fa sul serio per Pobega. E spunta anche l’Eintracht

Il rendimento di Pobega, quando è sceso in campo con la maglia bianconera dei liguri, è comunque sempre stato più che sufficiente. Tutto grazie a caratteristiche importanti per il classe ’99, una mezzala pura che sa rendersi pericoloso con i suoi inserimenti offensivi senza palla.

Il suo futuro al Milan però non è così scontato. In primis per questioni tattiche: Pobega è un intermedio di centrocampo, molto abile a giocare in una linea mediana a tre. Mentre attualmente Stefano Pioli predilige il 4-2-3-1 con la presenza di due mediani classici davanti alla difesa. Dunque non vi sarebbe un posto preciso per il 21enne.

Ma soprattutto il Milan deve registrare un forte interesse straniero. Come scrive Tuttomercatoweb.com, sulle tracce di Pobega vi sarebbe il Leicester City. L’ex squadra di mister Ranieri avrebbe messo gli occhi sul giovane nativo di Trieste, con tanto di primi sondaggi concreti.

Non solo Leicester: si parla anche dell’Eintracht Francoforte come possibile approdo per Pobega. Già da tempo il club tedesco (con cui il Milan ha ottimi rapporti) si sarebbe messo sulle tracce del giovane centrocampista. Insomma, un elemento che fuori dall’Italia fa gola a molti.

Non è da escludere neanche una permanenza a La Spezia nella stagione 2021-2022, sempre con la formula del prestito. Mister Italiano vorrebbe trattenere gran parte della rosa attuale, anche se non rappresenta la prima scelta per Pobega. L’addio al Milan sembra un’ipotesi sorprendentemente fattibile, nonostante il recente rinnovo firmato lo scorso autunno.