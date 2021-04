La Lazio ha messo nel mirino un centrocampista di proprietà del Milan. Si tratta di Tommaso Pobega, in prestito allo Spezia quest’anno.

Il Milan a fine stagione dovrà decidere il futuro di diversi giocatori. Tra questi c’è anche Tommaso Pobega, che in questi mesi ha giocato in prestito allo Spezia.

Il club ligure può esercitare il diritto di riscatto, ma i rossoneri si sono riservati quello di contro-riscatto e dunque possono riprendersi il centrocampista. Poi Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno scegliere, in accordo con mister Stefano Pioli, se puntare su di lui per la prossima stagione oppure venderlo per mettere a bilancio una buona plusvalenza.

Leggi anche:

Pobega, non solo Leicester City e Eintracht: spunta anche la Lazio

In questi giorni si è parlato di un forte interesse da parte del Leicester City per Pobega. La squadra della Premier League sta pensando di presentare un’offerta per acquistare il 21enne centrocampista. Anche l’Eintracht Francoforte ha messo nel mirino il giocatore. Il Milan valuterà le proposte economiche per poi prendere una decisione.

Pobega ha delle pretendenti pure in Italia. Secondo quanto rivelato da LaLazioSiamoNoi.it, anche la Lazio ha inserito il calciatore nella propria lista dei possibili acquisti. Il club biancoceleste vede in lui un’ottima mezzala per la squadra di Simone Inzaghi, che verrà rinforzata anche a centrocampo in estate. Il reparto ora è sovraffollato in realtà, ma ci sono degli elementi che possono lasciare Formello per fare spazio a nuovi arrivi.

Parolo, Escalante, Akpa e Cataldi sono tutt’altro che incedibili. Il direttore sportivo Igli Tare è pronto ad ascoltare eventuali proposte. Sfoltendo la mediana può poi rinforzare il settore con giocatori maggiormente graditi a Inzaghi. Uno di questi potrebbe essere Pobega, se il Milan accetterà di venderlo e se la Lazio presenterà un’offerta ritenuta congrua.

Il centrocampista triestino in questa stagione ha collezionato 16 presenze, 3 gol e 2 assist con la maglia dello Spezia. Nelle ultime dieci partite di campionato ne ha giocate solamente due, saltando tre gare tra squalifiche e infortuni. Nell’ultima giornata è stato schierato titolare nella vittoria contro il Crotone e bisognerà vedere se Vincenzo Italiano lo confermerà dal primo minuto a Bologna.