Calciomercato Milan, offerto biennale al nerazzurro | L’indiscrezione

Il Milan avrebbe già proposto un’offerta per acquisire a parametro zero il terzino dell’Inter. L’indiscrezione

Giorni fa era circolata una voce di mercato che accostava Danilo D’Ambrosio al Milan. In pratica, l’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane si è recato a Casa Milan nei giorni scorsi, e la notizia ha dato vita ad una bufera mediatica in ottica calciomercato estivo.

Inizialmente, si era ipotizzato che il procuratore avesse dialogato con la dirigenza rossonera del futuro di Lorenzo Insigne, altro suo assistito. Ma poche ore dopo, diversamente, è stato affermato che l’incontro ha avuto come tema principale Danilo D’Ambrosio. Il terzino destro dell’Inter ha un contratto in scadenza a giugno prossimo, per questo il Milan potrebbe tentare l’assalto.

Parliamo di un profilo tanto valido quanto duttile. Oltre a ricoprire la fascia destra di difesa (suo ruolo naturale), Danilo sa occupare anche il ruolo di difensore centrale e di esterno di centrocampo. L’Inter, dal suo canto, non sembra particolarmente interessata a rinnovare per diversi anni il suo contratto.

E nelle ultime ore è arrivata una notizia bomba da SportItalia che vede il Milan concretamente in pista per D’Ambrosio.

Calciomercato Milan, offerto un biennale a D’Ambrosio

Secondo quanto appreso da SportItalia, il Milan avrebbe già fatto un’offerta a Danilo D’Ambrosio, ovvero un contratto biennale. La proposta potrebbe andar bene al giocatore nerazzurro, dato che l’Inter si sarebbe limitata ad offrire un prolungamento di un solo anno.

D’Ambrosio ha 32 anni, e ovviamente non può pretendere chissà che tipologia di contratto. Ma è certo che ad oggi l’offerta del club rossonero è migliore in termini di quantità rispetto a quella nerazzurra.

Chissà cosa accadrà di qui a giugno. Ma D’Ambrosio potrebbe davvero far comodo al Milan?

Stefano Pioli e l’apprezzamento per D’Ambrosio

Secondo le notizie circolate negli ultimi giorni, Stefano Pioli gradirebbe l’idea dell’arrivo di Danilo D’Ambrosio in rossonero. Il tecnico parmense sembra particolarmente apprezzare la sua duttilità di terzino, dato che oltre alla fascia destra occupa con qualità anche quella sinistra.

Insomma, D’Ambrosio è un tutto fare in mezzo al campo, caratteristica che a quanto pare piace all’ambiente rossonero. In più, può essere considerato un difensore laterale molto offensivo; spesso va in gol e aiuta sempre la squadra.

Chissà con la situazione riscatti in casa Milan come andrà finire l’affare D’Ambrosio!