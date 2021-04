Rinnovo Donnarumma, c’è anche l’Inter? Il giornalista: “Percentuali pari a zero”

Fabrizio Biasin, in un’intervista per calciomercato.it, ha parlato dell’ipotetico interesse dell’Inter per Gianluigi Donnarumma

Oramai conosciamo tutti le dinamiche che stanno tenendo banco attorno al rinnovo di Gianluigi Donnarumma col Milan. In questi ultimi giorni si fa fatica a parlare d’altro ed è assolutamente plausibile. Il numero 99 rossonero, oltre che esserne il primo portiere, è prima di tutto un tifoso del Milan. Si è sempre detto estremamente legato ai colori rossoneri; ma allora perchè questo rinnovo non arriva?

Le esagerate pretese del suo agente, Mino Raiola, stanno facendo ritardare l’accordo sul prolungamento di contratto, eppure mancano soltanto due mesi alla sua scadenza. Donnarumma potrebbe allora lasciare il club di Elliott a zero, e per molti questa può essere un’ipotesi concreta.

Nel frattempo, sono tantissime le voci di mercato attorno al portiere campano. Molteplici top club d’Europa sarebbero sulle sue tracce, e negli ultimi giorni insistente è stato l’accostamento alla Juventus. Soltanto a pensarci, la cosa sembra assolutamente assurda. Ma Gigio è il potenziale portiere più forte al mondo, ed è chiaro che le offerte per lui non manchino; soprattutto con la possibilità di acquisirlo a parametro zero.

Al riguardo si è espresso Fabrizio Biasin, uno dei giornalisti sportivi più influenti d’Italia, e dalla fede nerazzurra. Biasin ha proprio parlato di un possibile inserimento dell’Inter nella corsa a Donnarumma.

Biasin a cm.it: “Inter-Donnarumma? Possibile che l’Inter si sia informata”

Fabrizio Biasin ha parlato del rinnovo in bilico di Gianluigi Donnarumma in un’intervista rilasciata per calciomercato.it. Innanzitutto, Biasin ha sottolineato che il portiere dovrebbe prendere una posizione chiara e rivelare quale sia la sua volontà:

“Donnarumma non ha più 15 anni, adesso ne ha 22, e dovrebbe cominciare a dirci cosa vorrebbe fare da grande”. Il giornalista ha così esordito parlando del portiere rossonero.

Infine, Fabrizio Biasin ha accennato all’ipotetico interesse dell’Inter per Gianluigi Donnarumma. Secondo questo, anche il club nerazzurro , come tanti altri club italiani ed esteri, ha preso informazioni sulla situazione in atto, ma le possibilità di un concreto interesse sono praticamente nulle:

“E’ vero che ogni società ha monitorato questa situazione. Nel momento in cui manca l’accordo è possibile che sia capitato che l’Inter sia sia informata, ma le percentuali di Donnarumma all’Inter sono pari a zero”