Cassano e Adani consigliano il Milan: “Sarebbe l’acquisto perfetto”

Secondo l’ex bomber Josip Ilicic sarebbe perfetto per i rossoneri, anche in caso di rinnovo di Calhanoglu: “Insieme una roba pazzesca”

Il Milan, come confermato dai maggiori esperti di mercato, al momento è una delle squadre più interessate a Josip Ilicic. Il bosniaco è in rottura con il club nerazzurro, soprattutto con l’allenatore, e potrebbe partire già in questa finestra di mercato estiva. Il suo contratto inoltre è in scadenza, e i rossoneri si sono già fatti sotto avviando contatti con l’agente del giocatore. Un colpo, qualora la trattativa entrasse nel vivo, che farebbe sicuramente scaldare i cuori dei tifosi del Milan, ma non solo.

E’ dall’ormai classico appuntamento con Bobo Tv infatti, che arrivano commenti sulla trattativa. Un trasferimento che per Lele Adani e Antonio Cassano sarebbe molto suggestivo e allettante dal punto di vista tecnico. Sia l’opinionista di Sky che l’ex 99 rossonero hanno infatti concordato che l’arrivo di Ilicic al Milan andrebbe a formare veramente una linea di trequartisti da sogno, e che i rossoneri dovrebbero puntare sul 72 anche in caso di permanenza di Calhanoglu.

Cassano e Adani sicuri: “Ilcic e Calha pazzeschi insieme”

Dal famoso format in streaming della trasmissione Bobo Tv, Antonio Cassano e Lele Adani sono intervenuti sul possibile trasferimento di Josip Ilicic a Milanello. Un operazione di mercato molto delicata, dove conterà non solo la voglia del bosniaco di lasciare Bergamo, ma anche i possibili futuri scenari in uscita dei rossoneri. Intanto, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i Milan farà “all-in” sul 72 una colta raggiunta la matematica certezza della Champions League, non prima.

Inoltre c’è da risolvere la questione Calhanoglu, il quale rinnovo di contratto non sembra così vicino. Ilicic come sostituto sarebbe l’ideale dal punto di vista tecnico, ma anche (e forse soprattutto) in caso di permanenza del turco il suo arrivo acquisterebbe ancora più fascino.

9⃣ A stunner from Josip Iličić 🤯 🇸🇮 @nzs_si pic.twitter.com/WBbScabj2D — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) April 14, 2021

E’ proprio su questo possibile scenario che sono intervenuti i due ex Inter, entrambi convinti che la linea di trequartisti rossonera diventerebbe in tal caso di prim’ordine. Cassano ha dichiarato: ” Ilicic al Milan sarebbe una roba pazzesca, lo vedrei benissimo sulla trequarti di destra con Calhanoglu e Rebic a completare la linea dietro all’unica punta Ibrahimovic”. Adani, noto estimatore del bosniaco, ha parlato addirittura di acquisto perfetto: “Josip sarebbe l’acquisto perfetto, è un calciatore che dà tante soluzioni e sarebbe davvero ideale per i rossoneri di Pioli”.