Juve su Donnarumma e Calhanoglu | Paratici: “Soddisfatti dei nostri”

Il dirigente della Juventus ha parlato di un possibile interesse per Donnarumma e Calhanoglu, entrambi in scadenza di contratto

Sono sempre in bilico i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu in casa Milan. Sono a due mesi dalla scadenza e la firma non è ancora arrivata. Per entrambi i casi c’è un problema di fondo: le richieste dei procuratori sono troppo alte per i piani del club di via Aldo Rossi. La situazione più calda è quella del portiere perché di mezzo c’è Mino Raiola, una figura che ha già creato molti problemi al club in passato. E, soprattutto, un interlocutore difficile da convincere e da accontentare.

Donnarumma Juve, Paratici glissa

Gigio e Calha in scadenza di contratto fanno gola a tantissimi club, fra cui la Juventus. In settimana, infatti, a Torino, il noto agente avrebbe avuto un incontro con Paratici e alcune fonti, fra cui la Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di una chiacchierata su Donnarumma. I bianconeri a fine anno saluteranno Buffon e non sono molto soddisfatti di Szczesny: con il numero uno rossonero sistemerebbero il problema porta per i prossimi dieci anni. Anche Calhanoglu è, però, un nome spesso accostato alla squadra allenata da Andrea Pirlo.

Sky Sport ha intervistato Paratici poco prima di Atalanta–Juve, la partita di oggi pomeriggio (che il Milan guarderà con interesse poiché entrambe sono coinvolte nella corsa Champions). Alla domanda dei giornalisti su Donnarumma e Calhanoglu, il direttore sportivo bianconero ha preso le distanze: “Siete sempre molto bravi a creare argomenti di disucssione… Si parla sempre di situazioni calde di mercato. Io posso solo dire che siamo soddisfatti dei nostri calciatori e non siamo interessati a parlare di quelli delle altre squadre adesso“.