Milan-Genoa, formazioni ufficiali: c’è Kalulu, Leao in attacco

Svelate poco fa le formazioni ufficiali di Milan e Genoa, che alle ore 12:30 si sfidano per la 31.a giornata del campionato di Serie A.

Torna a giocare tra le mura amiche il Milan di mister Stefano Pioli. I rossoneri ospiteranno tra poco a San Siro l’insidioso Genoa, club alla caccia di punti salvezza. La squadra di casa invece vuole vincere per blindare il secondo posto in classifica.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 12.30. Per l’occasione Pioli dovrà fare a meno di due elementi importanti: out Ibrahimovic per squalifica e Calabria ancora infortunato. Rientra tra i convocati Romagnoli, ma il capitano partirà dalla panchina.

Leggi anche:

La formazione ufficiale de Milan:

Ecco di seguito l’ufficialità delle formazioni di Milan e Genoa. Ad arbitrare il match di oggi sarà il signor Giampaolo Calvarese della sezione di Teramo.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanović, Masiello; Ghiglione, Cassata, Badelj, Strootman, Zajć; Destro, Scamacca