Milan-Genoa, Sky o Dazn: dove vederla in diretta tv e in streaming

Milan e Genoa si affrontano alle 12.30 nel launch match della 30.a giornata di Serie A. Le informazioni su dove vedere il match

Una partita che più importante non si può. Contro il Genoa, il Milan si gioca tre punti fondamentali per la zona Champions con l’imperativo della vittoria a tutti i costi per consolidare il secondo posto ed eventualmente approfittare dei risultati delle avversarie dirette impegnate in due scontri diretti, Atalanta-Juventus e Napoli-Inter, che potrebbero smuovere ulteriormente le gerarchie attuali dal secondo al quinto posto.

Un match fondamentale nel quale il Milan sarà privo di Ibrahimovic, squalificato per una giornata in seguito all’espulsione rimediata contro il Parma. A sostituirlo, con tutta probabilità, sarà Leao con Mandzukic pronto a subentrare a gara in corso. Il Genoa, reduce dal 3-1 contro la Juve, nonostante il discreto margine sulla zona salvezza verrà a giocarsela a San Siro consapevole che un altro risultato positivo potrebbe blindare ulteriormente l’obiettivo stagionale.

Leggi anche

Milan-Genoa, diretta tv e streaming

Come tutti i match della domenica alle 12.30 anche Milan-Genoa è un’esclusiva di Dazn che trasmetterà il match sull’app disponibile per smart tv e smartphone, il sito visibile da pc e in tv su DAZN1 sul canale 209 del decoder di Sky.

Per Dazn un vero e proprio banco di prova a una settimana di distanza dal black out che non ha permesso agli abbonati di vedere, in streaming, Inter-Cagliari e Verona-Lazio match di domenica scorsa di cui l’emittente deteneva l’esclusiva. Veementi le proteste sui social degli abbonati che hanno ottenuto la possibilità di usufruire di un mese gratis per compensare il disservizio.

Chi non è abbonato a Dazn, può vedere Milan-Genoa registrandosi prima del match da sito o app. Completata la procedura di registrazione, per attivare la visione dei contenuti, si deve sottoscrivere l’abbonamento mensile di 9.99€, pagandolo con uno dei sistemi consentito. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento. Chi si abbona oggi a Dazn, di fatto, può vedere anche Milan-Benevento in programma il 1 maggio per la 34.a giornata. La programmazione televisiva delle ultime 4 giornate di campionato non è stata ancora comunicata dalla Lega Calcio.