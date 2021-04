Dalla Spagna: anche il Milan nella corsa al difensore del Real

A breve si aprirà la finestra del calciomercato estivo, e il Milan ha messo gli occhi su un centrale di difesa del Real Madrid. Anche l’Inter e il Napoli lo hanno notato

A prescindere da quali saranno le sorti del calcio europeo dopo la creazione della Super League, la sessione estiva del calciomercato avrà inizio a breve. Chissà se anche in questo ambito la nuova competizione non potrà avere della conseguenze, ma per il momento le voci di mercato continuano il loro corso indisturbate.

Il Milan, club fondatore della Super League, sta già pensando a come rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Un grande incognita aleggia sul reparto di difesa, dato che per Fikayo Tomori vi è in ballo un diritto di riscatto, e Alessio Romagnoli pare essere il più quotato all’addio al Milan.

Con le sorti dei due difensori in bilico, il club rossonero si sta guardando intorno, e secondo le notizie che ci arrivano dalla Spagna, avrebbe messo gli occhi su un centrale del Real Madrid.

Eder Militao erede di Romagnoli?

Il noto sito spagnolo fichajes.net ha riportato una notizia interessante che accosta Eder Militao al Milan. Il calciatore classe 1998, dopo alcuni periodi altalenanti con la maglia dei blancos, pare aver raggiunto una buona maturità difensiva.

La dimostrazione palese è arrivata nella gara di ritorno di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, dove Militao ha giocato da titolare a fianco di Nacho Monreal. L’atteggiamento del giovane brasiliano è apparso convincente, anche perchè ha dovuto ostacolare le manovre offensive di calciatori di primo livello come Salah e Mane.

Militao è arrivato a Madrid nel 2019, e non a caso è stato acquistato dal Porto per 50 milioni di euro. Le sue qualità sono indiscusse, anche se in questi due anni in Spagna ha trovato poco spazio, complici anche le gerarchie già presenti in squadra.

Eppure, il 23enne Eder è conosciuto per le sue grandi doti nel duello aereo, nella velocità e nella tecnica individuale. In questa stagione ha timbrato solo 7 presenze, motivo che potrebbe spingerlo a cambiare club e trovare più spazio in campo. Come detto, il Milan pare essere una tra le pretendenti più interessate, ma non è l’unica italiana.

Anche Inter e Napoli in corsa per Militao

Come ci informa la medesima fonte, anche l’Inter e il Napoli avrebbero messo nel mirino Eder Militao. Entrambi i club hanno bisogno di un rinforzo in difesa, dato che alcuni dei loro centrali sono in uscita.

Il Napoli, ad esempio, deve trovare un valido sostituto a Koulibaly che molto probabilmente cambierà aria in vista della prossima stagione. In casa Inter invece sono vicini all’addio Ranocchia e Kolarov.

Quindi, per Eder Militao la concorrenza non manca, molto dipenderà dalle cifre economiche che il Real Madrid richiederà per lui.