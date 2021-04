Sky – Superlega, la posizione del Milan: “Filtra soddisfazione”

Il Milan è uno dei club fondatori della Superlega. Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha ammesso che nel club c’è poca voglia di parlare della Superlega. Testa al campionato e ai prossimi match

Sono ore frenetiche quelle che sta vivendo il mondo del calcio, dopo i comunicati congiunti, di ieri notte, che hanno ufficializzato la nascita della Superlega.

Il Milan, così come Juventus e Inter, ha pubblicato sul proprio sito una nota, con la quale ha confermato di essere uno dei Club fondatori. Nel comunicato si evincono le motivazioni che hanno spinto i rossoneri ad aderire alla Superlega, che è certamente una grande opportunità a livello economico ma non solo.

Il Milan pensa al campionato

Per il momento da parte del Milan non sono arrivate ulteriori comunicazioni in merito alla Superlega, oltre al comunicato concordato con le altre società

“Probabilmente – afferma Manuele Baiocchini a Sky Sport -, non c’è nemmeno la volontà dei protagonisti di parlarne ma di concentrarsi soltanto sul campionato. Quello che filtra è che è una grande opportunità e c’è soddisfazione per essere stati scelti”.