Superlega, Draghi: “Governo italiano a sostegno degli organi europei”

In merito e in opposizione alla creazione della Superlega, si è espresso anche Mario Draghi. Il Governo Italiano va a favore di Fifa e Uefa

Una enorme bufera, da ieri notte, si è scatenata attorno alla creazione della Superlega calcio. Ormai sappiamo bene di cosa di tratta, e a quali conseguenze si può andare incontro. A tal proposito si sono anche espresse diverse autorità politiche di Stati europei, tra cui Mario Draghi, Presidente del Consiglio del Governo Italiano.

Draghi, in una dichiarazione, si è detto assolutamente contrario alla Superlega, e ha assicurato l’appoggio del Governo agli organi calcistici, quali Fifa, Uefa e Lega Serie A. L’obiettivo, come affermato dal Presidente, è quello di tutelare i campionati nazionali. Mario Draghi si è così espresso:

“Il governo sta seguendo con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega e ha l’intenzione di sostenere con determinazione le posizioni degli organi calcistici italiani ed europei al fine di salvaguardare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale del calcio in quanto sport“.

Draghi sulla stessa linea di Macron e Johnson

Il pensiero di Mario Draghi si trova perfettamente in linea con quello di Boris Johnson ed Emmanuel Macron.

Il premier britannico nella giornata di oggi ha affermato: “Questa è una notizia non buona per tutti i tifosi, noi valuteremo tutto ciò che si potrà fare assieme alle autorità del calcio perché questo piano non diventi realtà”.

Similmente, Macron, Presidente della Repubblica francese, ha espresso con durezza il suo pensiero sulla Superlega: “I piani di questi 12 club sono una minaccia per il principio di solidarietà e di merito sportivo”.