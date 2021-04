UEFA, nuovo comunicato contro la Super League: “Proteggeremo il calcio”

La UEFA ha da poco reso noto un comunicato ufficiale nel quale denuncia aspramente la fondazione della Super League

Nella giornata di oggi si è svolta l’assemblea del Comitato Esecutivo della UEFA. A seguito di questa, l’organo del calcio europeo ha formulato e concordato con tutti i partecipanti il comunicato ufficiale da poco reso noto. Questo denuncia e va duramente contro la Super League:

“Le 55 federazioni membri del Congresso UEFA condannano la nascita di una cosiddetta Super League. Il Congresso UEFA è fermamente convinto che la Super League vada contro il concetto stesso di ciò che deve essere europeo: unito, aperto, solidale. La UEFA e le sue federazioni basano la propria attività su un modello veramente europeo fondato su competizioni aperte e ridistribuzione per garantire la sostenibilità e lo sviluppo del gioco a beneficio di tutti e la promozione dei valori europei e dei risultati sociali.

I club fondatori della Super League non hanno ovviamente capito che il loro status di oggi non è stato raggiunto in solitudine, ma facendo parte di un sistema europeo dinamico in cui i club grandi, medi e piccoli hanno tutti contribuito ai successi e alle sconfitte di tutti. Questo è un affronto ai valori europei e al merito sportivo, dato che loro presumono di avere il diritto di separarsi e rivendicare l’eredità che tutti insieme abbiamo costruito.

La UEFA, le sue federazioni e tutti coloro che amano il calcio sono convinti e combatteranno con forza contro la mossa di questi club e dei loro sostenitori nella massima misura possibile. Sappiamo, a livello etico, qual è la posta in gioco e proteggeremo il calcio da un clan egoista a cui non importa proprio nulla del gioco. Noi siamo il calcio europeo. Loro no”.