Milan-Sassuolo, formazioni ufficiali: c’è Calabria, Leao prima punta

Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, match valido per la 32° giornata di Serie A e in programma alle 18.30

Tra pochi minuti andrà scena un importante Milan-Sassuolo. La squadra di Pioli è a caccia della seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche di San Siro. I tre punti rimangono essenziali al fine di consolidare il secondo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League.

Purtroppo, mister Pioli dovrà far a meno di tre giocatori chiave: Ibrahimovic, Bennacer e Theo Hernandez. I tre sono alle prese con dei leggeri infortuni, e lo staff e l’allenatore hanno optato di tutelarli per non rischiare complicazioni.

Il Sassuolo di De Zerbi, dal suo canto, spera di strappare il risultato ai rossoneri ed approfittare di raccogliere punti importanti che lo possano avvicinare alla zona Europa in questo finale di stagione. Manca poco al fischio d’inizio, scopriamo insieme le scelte ufficiali dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Da pochissimi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali che Pioli e De Zerbi schiereranno in campo allo Stadio Giuseppe Meazza. Eccole di seguito:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp.: Jungdal, Tătăruşanu; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali; Mandžukić. All.: Pioli.