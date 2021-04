Superlega, Savicevic attacca: “Vogliono tutti i soldi per loro”

L’ex centrocampista rossonero, Dejan Savicevic ha duramente attaccato il progetto Super Lega in un’intervista per TuttoSport

La baraonda sulla Super Lega ha portato tanti personaggi dello sport ad esprimersi con toni più o meno pacati. La neonata competizione ha avuto vita breve, dato che nella giornata di oggi è stata già sospesa.

Ma continuano ovviamente a correre le voci e le critiche nei confronti di questa. Di rilevante importanza è stata l’opinione espressa da Dejan Savicevic, centrocampista offensivo del Milan negli anni 90. Il montenegrino non ha usato mezzi termini, e in un’intervista per TuttoSport, ha attaccato duramente le intenzioni di coloro che hanno voluto dar vita alla Super Lega.

La sua dichiarazione:

“Ho avuto modo di leggere un articolo su Florentino Perez, questo affermava: “Più soldi per noi e più soldi per gli altri”. Io penso che questo pensiero sia assolutamente sbagliato, perché vedendo quanto sono in debito le società oggi, per esempio il Milan che non è tanto, penso siano 100, 120 milioni; però vedendo le altre società 600,800, 900. Ma cosa hanno fatto? Perché hanno pagato così tanto i loro giocatori: 50, 60, 100 milioni, per cosa? Adesso vogliono tenere tutti i soldi per loro? Sicuramente non per il calcio. Sicuramente l’hanno fatto per sdebitarsi…”