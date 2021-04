Schalke 04 retrocesso: da Harit a… Calhanoglu, le possibili occasioni di mercato

Lo Schalke 04 è clamorosamente retrocesso in seconda divisione dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Arminia. Le possibili occasioni di mercato

Non succedeva da 30 anni. Uno dei club più famosi della Bundesliga, lo Schalke 04, è retrocesso in Zweite Bundesliga, la serie B tedesca. Dopo la sconfitta contro l’Arminia Biefeld di ieri sera dunque è arrivata la matematica certezza, che in questo caso ha portato all’amara certezza di retrocessione. Anche il club nella serata di ieri, con una nota su Twitter, è intervenuto duramente scrivendo: “Fa più male del previsto, che schifezza!”.

E pensare che nella stagione 2018/2019 la squadra di Gelsenkirchen aveva addirittura giocato gli ottavi di finale di Champions League, dopo essere arrivata seconda in Bundesliga, alle spalle solo del Bayern Monaco. In Germania, è risaputo, ogni anno tutti possono lottare per il titolo – salvo la supremazia dei bavaresi degli ultimi anni – e tutti possono venire risucchiati verso il basso in classifica. Adesso, dopo una stagione disastrosa, i minatori potrebbero veder partire i loro migliori calciatori vista la retrocessione del club in seconda divisione.

Leggi anche:

Calciomercato Milan,

Non è stata certo una stagione esaltante per lo Schalke 04, che alla 31esima giornata è matematicamente retrocesso in Zweite Bundesliga, dopo la sconfitta contro l’Arminia. Una delusione indicibile per tutto il club e anche per i calciatori. Anche i tifosi sono insorti, protestando veementemente all’arrivo della squadra a Gelsenkirchen. Nell’occasione si è addirittura sfiorato lo scontro fisico tra alcuni tifosi, e la società ha già preso le distanze.

In tutto questo caos sicuramente in estate qualche big lascerà sicuramente la nave affondare. Molti i giovani interessanti nelle file dello Schalke, che potrebbero partire, e molti i giocatori affermanti che potrebbero essere svalutati in vista della serie cadetta. La società non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario, e trattenere alcuni calciatori con annessi stipendi da Serie A potrebbe risultare impossibile.

Tra i giocatori più affermati che potrebbero partire ci sono sicuramente Mascarell, mediano classe 1993 di ottima esperienza anche internazionale, in scadenza peraltro nel 2022, e Raman nazionale belga ala sinistra 26enne. Anche Nastasic, vecchia conoscenza del calcio italiano, grande prospetto forse mai sbocciato del tutto potrebbe decidere di chiudere la carriera altrove.

Tra i giocatori più importanti inoltre troviamo Harit (probabilmente il giocatore più interessante della rosa) e Serdar, 24enne pilastro a centrocampo. Il giovane più seguito, che potrebbe far gola a diversi club è Boujellab, centrale di difesa classe 1999. Infine una curiosità, nella rosa dello Schalke c’è anche Kerim Calhangolu, turco classe 2002, e sì, è il cugino del nostro Hakan. La lista è lunga, e molte squadre potrebbero approfittare della retrocessione del club di Gelsenkirchen per provare a strappare alcuni dei giocatori migliori della rosa di Dimitrios Grammozis.