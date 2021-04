Superlega | Milan, niente confronto giocatori-Gazidis: il retroscena

Ivan Gazidis avrebbe voluto parlare alla squadra della nascita della Superlega. Maldini, però, ha chiesto e ottenuto che ciò non accadesse per non mischiare l’aspetto societario con quello del campo

Le parole di Paolo Maldini nel pre-gara di Milan-Sassuolo, in merito alla Superlega, hanno lasciato intendere che i rapporti all’interno della dirigenza si sono nuovamente un po’ raffreddati.

Il Direttore Tecnico, scusandosi con i tifosi, si è detto all’oscuro di quanto stesse succedendo. La Repubblica, in edicola stamani, riporta un retroscena legato alla nascita della nuova competizione.

Il retroscena

Dopo la lunga notte di domenica, quando di fatto, è nata la Superlega, Ivan Gazidis, avrebbe voluto parlare del tema ai calciatori a Milanello. Un’idea di spiegazione bocciata da Paolo Maldini, che avrebbe chiesto e ottenuto che il focus fosse il campo e la partita contro il Sassuolo, in modo da non mischiare le questioni societarie dirigenziali con quelle sportive.