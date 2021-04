Lazio-Milan, Inzaghi è guarito: sarà in panchina

La notizia è degli ultimi minuti. Simone Inzaghi è guarito dal coronavirus ed è già in campo ad allenare i suoi ragazzi

Buone notizie in casa Lazio. L’allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato in giornata. La notizia è stata riportata da Tutto Mercato Web. Il tecnico piacentino è già a Formello ad allenare la sua squadra in vista della gara di lunedì sera contro il Milan.

Simone Inzaghi sarà quindi regolarmente in panchina allo Stadio Olimpico a guidare i suoi ragazzi contro i rossoneri. La gara in questione è importantissima per entrambe le formazioni, dato che in palio c’è un posto nella prossima Champions League.

Leggi anche:

La presenza di Inzaghi sarà un motivo di stimolo per i biancocelesti, che sono rimasti orfani del loro allenatore per diverse partite. L’ultima, contro il Napoli, è stata una vera disfatta. In panchina, al posto di Simone, sedeva Massimiliano Farris, che ha visto la Lazio sconfitta per 5-2 dai partenopei.