Mirabelli provoca Maldini: “Dovrebbe avere la personalità di farlo…”

L’ex DS del Milan, Massimiliano Mirabelli ha parlato di Super League e di mercato in ottica rossonera. Le sue parole per TMW

Il Direttore Sportivo dell’era cinese rossonera, Massimiliano Mirabelli è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, e ha parlato di Super League e Milan. L’ex DS ha espresso alcuni dubbi sul fatto che Paolo Maldini non fosse a conoscenza dei piani del club in ottica Super League. Queste le sue parole:

“Maldini non sapeva nulla della Superlega? Mi sembra alquanto strano che un responsabile dell’area tecnica non fosse a conoscenza di una cosa del genere. Se le cose stessero davvero in questo modo dovrebbe avere la personalità di prendere delle decisioni forti”.

Inoltre, Mirabelli ha voluto concentrarsi sul futuro mercato rossonero, affermando che non ci saranno da aspettarsi grandi colpi data l’attuale economia del calcio:

“Dopo quanto accaduto non possiamo pensare ad un mercato scintillante, almeno fin quando non si sistemeranno le cose. Mi auguro che le società abbiano il buonsenso di far quadrare i conti. Bisogna pensare a normalizzare questo calcio, altrimenti chissà dove andremo a finire. Ogni anno lievitano ingaggi e commissioni, e non c’è ricavo che tenga affinché si fermi questa falla. Non sarà un mercato spumeggiante”.