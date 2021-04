Calciomercato | Dal Milan all’Arsenal: ritorno di fiamma

Triplo colpo per il Milan in caso di qualificazione in Champions League. Dalla Spagna rilanciano l’interesse per Dani Ceballos. Il centrocampista sarebbe nel mirino dei rossoneri così come Botman e Thauvin

Testa al campo per il Milan, chiamato a battere la Lazio per conquistare un posto in Champions League. I rossoneri non possono farsi sfuggire l’obiettivo: la partecipazione alla competizione europea più importante porterebbe il club di via Aldo Rossi ad incassare molti più soldi. Soldi che chiaramente potrebbero essere utilizzati per il calciomercato.

In Spagna ‘Fichajes.net‘, rilancia un vecchio obiettivo, Dani Ceballos. Lo spagnolo, che il Milan cercò almeno un paio di estati fa, potrebbe tornare di moda. Il giocatore è pronto a far ritorno al Real Madrid, dopo due anni in prestito all’Arsenal.

Il centrocampista classe 1996 non rientrerebbe più nei piani dei blancos, che potrebbero dunque cederlo al Milan, club con il quale i rapporti sono ottimi. Le due dirigenze presto saranno chiamate ad un summit per delineare il futuro di Brahim Diaz, che potrebbe rimanere in rossonero in prestito per un’ulteriore stagione. Facile pensare che si possa parlare anche di altro.

Leggi anche:

Non solo Ceballos

Il portale spagnolo, poi, rilancia altri due profili, che insieme a Ceballos vestirebbero il rossonero con la conquista della Champions League. Stavolta i rinforzi arriverebbero dalla Francia: il Milan per migliorare il pacchetto difensivo, che potrebbe perdere Alessio Romagnoli, finito ne mirino dei grandi club, starebbe pensando a Sven Botman. Il classe 2000 olandese ha già una valutazione importante, superiore ai 30 milioni di euro, ma i rapporti tra Milan e Lille sono davvero ottimi. Non è un caso che si parli anche di altri calciatori dei francesi in orbita rossonera: del portiere Mike Maignan, scelto come erede di Donnarumma, qualora non dovesse rinnovare, e l’esterno Ikone.

A proposito di esterni, il sito spagnolo, rilancia il nome di Thauvin, anche se negli ultimi giorni dalla Francia sono arrivate news contrastanti in merito al futuro del giocatore, che si sarebbe riavvicinato al rinnovo con il Marsiglia.