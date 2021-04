Milan, sorpresa in attacco: all’Olimpico spazio per Mandzukic

Le ultime indiscrezioni parlano di chance dal 1′ minuto per Mario Mandzukic domani sera, nel posticipo tra Lazio e Milan.

La fase calante va assolutamente frenata. Il Milan in questo periodo sta pienamente risentendo dei tanti sforzi della prima parte di stagione. Il secondo posto in classifica è ancora saldo nelle mani di Pioli e compagnia, ma da domani comincia il difficile rush finale.

La sconfitta contro il Sassuolo di mercoledì scorso andrà archiviata il prima possibile. Nel mirino c’è la Lazio, squadra difficilissima da affrontare, che gioca un buon calcio e che anche nel k.o. di Napoli di qualche giorno fa ha mostrato segni di vita e pericolosità.

La novità in vista del match dell’Olimpico è che mister Pioli sembra intenzionato a dare fiducia a Mario Mandzukic dal 1′ minuto. Il centravanti croato, infortunato per diverse settimane, dovrebbe avere la chance per mostrare di essere utile alla causa. Contro una Lazio tosta e fisicamente solida il Milan punterà sulla cattiveria e la maturità dell’ex juventino.

Mandzukic verrebbe preferito a Rafael Leao, che non ha convinto nelle sue ultime prove come punta centrale. Secondo le previsioni della Gazzetta dello Sport, solo panchina in vista per il portoghese. I rossoneri lanceranno così il tandem della Croazia vice-campione del mondo nel 2018: Rebic largo a sinistra e Mandzukic centravanti.

Leggi anche:

Theo Hernandez sta meglio: può rientrare in extremis

Per Mandzukic si tratterebbe della seconda presenza ufficiale dal 1′ minuto con la maglia del Milan. La prima ed unica finora risale a Stella Rossa-Milan di Europa League, match nel quale il numero 9 rossonero si è infortunato a livello muscolare.

Inoltre il classe ’86 andrà alla ricerca del suo primo gol in maglia milanista. Assieme a Meite, Tonali e Bennacer il croato è l’unico calciatore di movimento del Milan (dal centrocampo in su) a non aver ancora trovato la gioia del gol in partite ufficiali.

Notizie confortanti arrivano sul fronte Theo Hernandez. Il terzino francese sembra vicino al recupero. Ieri si è allenato a parte in quel di Milanello, ma fonti vicine alla società rossonera parlano di condizioni in netto miglioramento per Theo.

La Gazzetta non a caso inserisce il numero 19 del Milan nella probabile formazione titolare di domani sera contro la Lazio. Possibile il suo recupero in extremis, un’arma in più per la manovra della squadra di Pioli. Altrimenti toccherà ancora una volta a Diogo Dalot prendere il suo posto sulla corsia mancina.