Calciomercato Milan, doppio colpo dal Real

Il Milan potrebbe tornare a pensare a Jovic del Real Madrid. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero far nascere altre trattative: non solo per l’attaccante

Le ultime sessioni di calciomercato hanno dimostrato che i rapporti tra Milan e Real Madrid sono davvero ottimi. Paolo Maldini ha messo a segno uno dei suoi più grandi colpi della sua breve carriera da Direttore Tecnico, acquistando dai blancos Theo Hernandez per soli 20 milioni di euro.

L’estate scorsa è stata la volta di Brahim Diaz, che però è sbarcato a Milano solamente con la formula del prestito secco, anche per paura di commettere lo stesso errore fatto col terzino mancino. Il Milan ha provato in tutti i modi ad ottenere il riscatto ma senza successo, con la promessa che a fine stagione le parti si sarebbero, però, aggiornate.

Dalla Spagna non arrivano novità in merito ad un possibile riscatto di Brahim da parte dei rossoneri. La posizione del Real non sarebbe, infatti, cambiata. Ci sarebbe, però, la possibilità che il fantasista rimanga ancora un’altra stagione prima di far ritorno nella Capitale.

Leggi anche:

Nuovi affari col Real

Gli affarsi tra Milan e Real Madrid potrebbero proseguire con altri profili. Fichajes.net, ricorda che in passato il club rossonero aveva chiesto senza successo Dani Ceballos e Martin Odegaard. In estate per lo spagnolo – come raccontato nelle scorse ore – potrebbe esserci l’occasione di vestire il rossonero.

Non è l’unico calciatore di proprietà del Real che interessa. Il portale, infatti, rilancia il nome di Luka Jovic, che potrebbe tornare a far coppia con Ante Rebic, dopo l’avventura insieme all’Eintracht Francoforte.

L’altro nome è quello di Lunin. Il giovane portiere potrebbe essere una pista da seguire qualora Donnarumma non dovesse firmare il prolungamento del contratto. In queste ore, però, vi abbiamo raccontato che il primo nome in cima alla lista della spesa di Maldini e Massara per il ruolo di estremo difensore – senza la firma del classe 1999 – è quello di Mike Maignan del Lille, che potrebbe sbarcare in Italia per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.