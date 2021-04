Lazio-Milan chiude il programma della 33.a giornata. Uno spareggio Champions all’Olimpico. Dove vederlo lunedì 26 aprile in diretta tv e in streaming

Un match da dentro o fuori per la Lazio che deve solo vincere per provare a tornare in corsa per il quarto Champions. Una sfida importante ma non ancora decisiva per il Milan che, comunque vada, rimarrà ancora tra le prime quattro stasera sebbene in una situazione di classifica sempre più ingarbugliata e senza più il margine di vantaggio delle scorse settimane. Questa in estrema sintesi, l’essenza di Lazio-Milan, match che conclude il programma della 33.a giornata dopo Torino-Napoli, altra partita che mette in palio punti fondamentali per la lotta Champions e la zona retrocessione.

Il Milan affronterà quello che è a tutti gli effetti uno dei match più importanti dell’anno senza Ibrahimovic. A sostituirlo dovrebbe essere Mandzukic preferito a Leao. Recuperati Tomori e Hernandez dopo gli acciacchi dei giorni scorsi alla stregua di Luis Alberto e Leiva per la Lazio, priva di Luiz Felipe, Escalante e Caicedo.

Lazio-Milan, dove vederla in diretta tv e in streaming

Lazio-Milan è un’esclusiva di Sky che trasmetterà il match su due canali, Sky Sport Serie A (204) e Sky Calcio 251. Diretta anche sui canali del digitale terrestre 473-483 quest’ultimo in HD. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa con Beppe Bergomi al commento tecnico. Interventi a bordo campo con Beppe Di Stefano sulla panchina rossonera e Matteo Petrucci che, invece, seguirà quella laziale. Al termine della partita, highlights e approfondimento in studio in 23, il talk show sportivo di Sky in onda dal lunedi al venerdì in seconda serata.

Solita copertura streaming di Sky per Lazio-Milan. Gli abbonati che dispongono di SkyGo possono vedere il match dell’Olimpico con l’applicazione selezionando i canali sopra citati. Con SkyGo, inoltre, è possibile anche la funzione restart per chi volesse vedere il match dall’inizio magari a partita in corso. Chi non è abbonato alla pay tv su satellite o digitale terrestre può ricorrere a Now Tv acquistando, dopo la registrazione, il ticket relativo all’evento o un abbonamento al pacchetto Calcio che consentirà la visione di tutti i match esclusiva di Sky nell’ultimo mese di campionato.

Dopo la Lazio, il Milan tornerà in campo sabato 1 maggio contro il Benevento a San Siro, partita che sarà trasmessa sull’app di Dazn o su Dazn1, canale 209 del decoder di Sky.