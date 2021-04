Lazio-Milan, gli highlights del match: gol e sintesi | Video

Lazio e Milan e si sono affrontate all’Olimpico nel match valido per la 33.a giornata di Serie A. La cronaca e gli highlights della sfida

Il primo tempo di Lazio-Milan regala subito grandi emozioni. Non passa nemmeno un minuto di gara che Hakan Calhanoglu ha l’occasione per segnare l’1-0. Riceve uno splendido passaggio da Mandzukic e calcia dal limite dell’area; Pepe Reina ci mette una pezza. Passano pochi secondi e ci pensa Joaquin Correa a sbloccare la gara. L’argentino si trova solo davanti a Donnarumma e con freddezza la mette in porta. È 1-0 per la Lazio allo Stadio Olimpico.

Sino al 20’ del primo tempo è sempre la Lazio a rendersi pericolosa. Prima con Immobile al 5’minuto, poi al 12’ sempre con Correa. Il Milan sembra svegliarsi concretamente al 31’ minuto, quando Hakan Calhanoglu riceve una bella palla dentro l’area avversaria: il turco stoppa e calcia rasoterra, ma ancora una volta Pepe Reina la para. Tutto sommato, i rossoneri giocano gli ultimi 20’ minuti con maggiore intensità e possesso palla, ma non trovando la rete del pareggio.

Al 43’ sembra accadere il peggio, dato che Manuel Lazzari, dopo aver ricevuto un bel filtrante, parte a campo aperto e va calciare mettendola in porta. Sembra essere il 2-0 per i biancocelesti, ma il centrocampista della Lazio era in fuorigioco e il Var annulla il suo gol. Allo scadere del primo tempo ci prova ancora il Milan con Mario Mandzukic, che però calcia un tiro centrale che Reina non fa fatica a parare. Termina sull’1-0 la prima frazione di gara.

Il secondo tempo di Lazio-Milan

Il secondo tempo della gara non parte diversamente dal primo. Solo dopo 5’ minuti dal fischio di inizio, Joaquin Correa mette a segno il 2-0 per la Lazio. L’attaccante argentino si libera con classe da Simon Kjaer e calcia un potente destro sul primo palo, sul quale Donnarumma non può nulla.

All’80’ arriva l’occasione del 3-0 per la Lazio, con Ciro Immobile che prende soltanto il palo dopo uno scavetto da fuori area. Il legno salva il Milan da qualcosa di peggiore di quanto visto sino a quel momento!

Ma in realtà non tarda ad arrivare la stangata finale per i rossoneri. Stavolta Ciro Immobile, all’86’ non sbaglia, e calcia un potente destro dal limite dell’area. La palla si piazza nell’angolino sinistro, dove Donnarumma non può affatto arrivare. È 3-0 allo Stadio Olimpico per la Lazio di Inzaghi! Una vittoria meritata quella dei biancocelesti!