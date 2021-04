Lazio-Milan, Kjaer: “Questa è una finale. Dobbiamo tornare secondi”

Simon Kjaer è stato intervistato prima di Lazio-Milan ai microfoni di Sky Sport. Le parole del difensore rossonero

Oltre al DS Frederic Massara, anche Simon Kjaer è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Milan. Questi gli argomenti e le risposte del difensore danese durante l’intervista:

Sulla gara di stasera contro la Lazio: “Tutte le partite sono finali, dobbiamo viverle con questo atteggiamento, ci siamo preparati bene. Sarà una gara parecchio difficile, ma abbiamo la fiducia per poter riuscire a vincere questa gara”.

Leggi anche:

Sugli stimoli che servono per il finale di stagione: “Dobbiamo pensare al match come una finale, gli stimoli non mancano. Dobbiamo tornare secondi, e provare a fare il massimo per vincere questa partita”.

Su quanto è essenziale non sprecare il buono fatto in questa stagione: “Tutto il buon lavoro che abbiamo fatto da quando sono arrivato al Milan, se lo buttassimo via non rimarrebbe altro. Vogliamo dimostrare che tutto il lavoro che abbiamo fatto è servito a qualcosa”.