Diretta Live Lazio Milan: cronaca in tempo reale e risultato finale della partita della 33esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Lazio-Milan: la cronaca della partita

90’+3′ – FINITA. Lazio-Milan 3-0: doppietta di Correa e gol di Immobile.

90’+1′ – Akpro dall’interno dell’area col destro non centra la porta.

90′ – Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro Orsato.

90′ – Traversa di Kessie, che di testa da corner colpisce il legno. Poi Romagnoli di tacco manda alto.

87′ – GOL LAZIO. Immobile col destro batte Donnarumma. Lasciato troppo spazio al bomber biancoceleste.

85′ – Kessie mura Luis Alberto sul tiro dal limite dell’area.

85′ – Tonali col sinistro da fuori area manca di poco la porta.

80′ – Palo di Immobile! Pallonetto davanti a Donnarumma e legno colpito.

78′ – Luis Alberto con il destro non trova la porta dal limite dell’area.

76′ – Inzaghi inserisce Pereira per Correa, migliore in campo.

74′ – Reina para sul colpo di testa di Tomori da corner.

74′ – Entra Romagnoli per Kjaer.

73′ – Interessante palla messa da Rebic per Calhanoglu, che al volo di destro non colpisce bene ma guadagna comunque un corner.

70′ – Pioli inserisce Dalot e Tonali per Calabria e Bennacer.

68′ – Inzaghi mette Fares per Lulic.

63′ – Pioli mette Brahim Diaz e Rafael Leao per Saelemaekers e Mandzukic.

63′ – Calhanoglu ci prova col destro, pallone deviato alto sopra la traversa.

57′ – Milinkovic-Savic ammonito per fallo su Donnarumma, che stava provando a rinviare velocemente dopo l’angolo biancoceleste.

56′ – Ripartenza della Lazio, Correa impegna Donnarumma con un tiro di destro in diagonale. Gigio devia in corner.

56′ – Lulic in area anticipa Calabria al momento decisivo.

53′ – Orsato è stato chiamato al monitor per verificare se vi fosse fallo su Calhanoglu prima dell’azione gol della Lazio. Il contatto sembra esserci, però l’arbitro convalida comunque la rete biancoceleste.

51′ – GOL LAZIO. Correa supera Tomori in area e fulmina Donnarumma. Donnarumma battuto sul primo palo dalla conclusione potente dell’ex Siviglia.

50′ – Saelemaekers preferisce l’assist a Kessie invece del tiro in area, ma non è previso. Doveva calciare.

46′ – INIZIATO IL SECONDO TEMPO ALL’OLIMPICO!

45’+1′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO. LAZIO-MILAN 1-0. Decide un gol di Correa al 2′.

45’+1′ – Mandzukic sbaglia una ghiotta chance su assist di Saelemaekers. Il croato al destro col volo non riesce a fare gol.

45′ – L’arbitro Orsato concede un minuto di recupero.

43′ – GOL ANNULLATO ALLA LAZIO. Ripartenza fulminea biancoceleste con Lazzari che arriva davanti a Donnarumma e non sbaglia. Dopo l’intervento del VAR rete annullata.

40′ – Conclusione di Theo Hernandez col sinistro, dopo il buon appoggio di Rebic, ma palla alta.

35′ – Buona combinazione tra Saelemaekers e Calhanoglu, il belga arriva al tiro da posizione invitante ma calcia debolmente e Reina para senza problemi.

31′ – Calhanoglu si mangia un gol clamoroso! Il turco in area a botta sicura si fa neutralizzare il tiro da Reina. Avrebbe dovuto calciare subito col destro, invece fa un tocco in più e finisce per tirare col sinistro senza mettere troppa forza.

29′ – Tiro a giro di Rebic col destro, pallone alto. Forse Ante poteva servire Theo Hernandez…

24′ – Palla persa da Theo Hernandez, Milinkovic-Savic serve Correa, che dall’interno dell’area prova il tiro col destro senza trovare la porta.

21′ – I rossoneri finalmente stanno reagendo.

20′ – Punizione di Calhanoglu da posizione interessante, pallone alto dopo la deviazione della barriera.

19′ – Ammonito Acerbi per intervento in ritardo su Theo Hernandez, che stava per involarsi verso l’area. Senza il fallo, sarebbe arrivato fino a Reina probabilmente.

18′ – Milan impreciso tutte le volte che arriva sulla trequarti avversaria. Mancano lucidità e precisione.

13′ – Theo Hernandez sbaglia un passaggio, Correa riparte dalla trequarti e serve poi Immobile che si fa respingere il tentativo di tiro.

11′ – Theo Hernandez di testa respinge male e concede a Correa un’occasione dal centro dell’area, però il sudamericano non colpisce bene e il pallone va alto.

9′ – Lazio meglio del Milan in questi primi minuti di match. I rossoneri faticano nella costruzione del gioco, i padroni di casa sono aggressivi e giocano in velocità.

6′ – Sponda di Immobile per Milinkovic-Savic, che di destro manda alto.

5′ – Miracolo di Donnarumma sulla conclusione ravvicinata col destro di Immobile.

2′ – GOL DELLA LAZIO. Correa dribbla Donnarumma e mette in rete. Difesa milanista sorpresa. L’argentino è entrato in area quasi indisturbato, dopo essere stato bel lanciato da un compagno, e non ha sbagliato.

1′ – Subito occasione per i rossoneri con Calhanoglu, che chiama Reina alla respinta sul suo tiro di destro da buona posizione.

1′ – Match iniziato allo stadio Olimpico!

Alle 20:45 l’arbitro Orsato fischierà l’inizio della gara.

La presentazione del match di Serie A

Sconfitto a San Siro contro il Sassuolo, oggi il Milan deve tornare a vincere per riprendersi il secondo posto in classifica dopo essere stato scavalcato dall’Atalanta (+2) ed essere stato raggiunto a quota 66 punti da Napoli e Juventus.

La squadra di Pioli affronta la Lazio, che allo stadio Olimpico è reduce da ben nove vittorie consecutive e può fare il record vincendo la decima gara casalinga di fila in campionato. Nella scorsa giornata, però, i ragazzi di Inzaghi hanno perso 5-3 a Napoli e dunque bisognerà vedere se avranno la reazione attesa.

Nel Diavolo è assente Ibrahimovic, mentre nei capitolini manca Caicedo. Pioli lancia titolare Mandzukic per la prima volta in questa Serie A. A Roma ritrova anche Theo Hernandez e Bennacer, entrambi nella formazione iniziale di oggi.

Lazio-Milan: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto, Lulić; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Strakosha; Hoedt, Musacchio, Patric; Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira; Muriqi. All.: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Mandžukić. A disp.: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

I precedenti tra Lazio e Milan

Sono 182 i precedenti totali tra le due squadre: 80 vittorie del Milan, 64 pareggi e 38 vittorie della Lazio. Nella partita di andata a San Siro sono stati i rossoneri a vincere 3-2: dopo il doppio vantaggio firmato Rebic-Calhanoglu, gli ospiti hanno rimontato e al 92′ ci ha pensato Theo Hernandez a regalare i 3 punti.

L’ultimo confronto allo stadio Olimpico nel campionato scorso è stato vinto dalla formazione di Pioli, che si è imposta per 3-0 il 4 luglio 2020 con i gol di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic. In Serie A l’ultimo successo laziale a Roma contro il Diavolo è del 10 settembre 2017, quando la squadra di Inzaghi vinse 4-1 contro quella allora allenata da Montella.

Nella passata stagione il Milan ha perso nella capitale per 0-1 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, venendo così eliminato dalla competizione dopo lo 0-0 dell’andata al Giuseppe Meazza.