Leao deve convincere il Milan: la possibile destinazione in caso di addio

Rafael Leao sta avendo un rendimento scostante al Milan. Nel finale di stagione deve guadagnarsi la conferma ed evitare di finire sul mercato.

Il Milan crede molto in Rafael Leao e spera che nel finale di campionato possa essere determinante per la qualificazione in Champions League. Il talento non gli manca.

Ciò che manca all’attaccante portoghese è la continuità di rendimento. È capace di fare singole prestazioni di ottimo livello, senza però essere costante nel riprodurle nelle partite successive. È altalenante, anche se va detto che i numeri di questa stagione sono buoni: 7 gol e 5 assist in 32 match tra Serie A ed Europa League. Tuttavia, tale score non dice tutto del giocatore.

Calciomercato Milan, opzione Wolverhampton per Rafael Leao

Stando a quanto trapelato finora da Casa Milan, l’intenzione della società è quella di puntare ancora su Rafael Leao per la prossima stagione. Ma se il finale di campionato dovesse essere molto deludente, non ci sentiamo di escludere uno scenario differente.

L’attaccante rossonero per caratteristiche sembra più adatto a giocare da seconda punta che da prima oppure da esterno offensivo da 4-2-3-1. Forse anche c’è un problema tattico, oltre che mentale, a bloccare un po’ l’esplosione di Leao. Sicuramente lui deve migliorare tanto come atteggiamento in campo, stando dentro la partita per 90 minuti e non andando solamente a fiammate. Però la sensazione è che in rossonero non giochi nella posizione migliore.

A fine stagione il Milan e Jorge Mendes discuteranno del futuro del talento portoghese. Come detto in precedenza, finora da via Aldo Rossi è trapelata l’intenzione di confermare il calciatore. Ma l’arrivo di buone offerte potrebbe anche cambiare lo scenario.

Leao ha doti che farebbero comodo a molte squadre. Una nella quale sarebbe molto utile è il Wolverhampton. Il club londinese è molto legato a Jorge Mendes, dato che il proprietario cinese Guo Guanchang detiene il 20% delle quote dell’agenzia del procuratore: la Gestifute. Da quest’ultima sono arrivati molti giocatori nei Wolves in questi anni e gli affari sono destinati a proseguire.

Il Wolverhampton spesso attinge dalla scuderia dell’agente di Cristiano Ronaldo per rinforzarsi. Non è escluso che nel prossimo calciomercato estivo anche Leao possa essere un obiettivo. Il Wolverhampton a fine stagione dovrà decidere se riscattare il cartellino di Willian Josè dalla Real Sociedad. Il brasiliano finora ha un po’ deluso e il club sembra poco propenso a investire i 25 milioni di euro previsti dall’accordo. In caso di addio del classe 1991, potrebbero aprirsi le porte per un nuovo colpo in attacco e il numero 17 del Milan può diventare un obiettivo.

La Premier League è un campionato di altissimo livello e ripartire da una squadra con meno pressioni di quella rossonera potrebbe aiutare la crescita di Rafa. Per adesso non c’è nulla di concreto, però con agente come Mendes di mezzo può succedere di tutto.