Maignan, il Milan fa sul serio: le cifre dell’affare

Il Milan sta spingendo sull’acceleratore per Mike Maignan. Il portiere del Lille avrebbe già ricevuto l’offerta contrattuale dei rossoneri.

Nessun segnale, nessun passo avanti sul fronte Gianluigi Donnarumma. Il Milan attende una risposta dal portiere, che ha ricevuto già settimane fa l’ultima proposta per rinnovare il contratto entro fine stagione. Ma il tutto sembra ancora bloccato, in stand-by.

Se non dovessero arrivare risposte positive, Donnarumma lascerà il suo club a parametro zero, magari accasandosi in un club estero e firmando un contratto più ricco degli 8 milioni netti proposti da Paolo Maldini. Una sconfitta a livello societario, ma anche una brutta figura per Gigio che si è sempre dichiarato milanista nel cuore.

Ecco perché il Milan, che non intende perdere tempo ed occasioni, si è già tuffato sul possibile sostituto. La scelta tra i pali sembra essere una sola: Mike Maignan, estremo difensore del Lille. Il classe ’95 di origine francese sembra essere il prescelto per rimpiazzare l’eventuale addio doloroso di Donnarumma.

Contratto quinquennale per Maignan: manca l’accordo col Lille

Intanto l’edizione odierna di Tuttosport ha aggiornato la situazione di Maignan. Il Milan sarebbe convinto al 100% di virare sull’ex PSG per blindare la porta del futuro. Il 26enne sta inoltre disputando una stagione pazzesca con il Lille, primo in classifica in Francia.

I rossoneri hanno già messo sul piatto la proposta contrattuale, ottenendo il parere positivo del portiere. Offerto un quinquennale, dunque fino al giugno 2026, da 3 milioni netti a stagione per Maignan. Un grande passo avanti in termini economici per il francese, che attualmente percepisce circa un terzo in meno.

Tutto fatto dunque? Non ancora, visto che il Milan deve prima trovare l’accordo con il Lille per il cartellino di Maignan. Si vocifera che basterà una cifra tra i 15 ed i 18 milioni di euro, ma l’eventuale vittoria della Ligue 1 potrebbe far salire di qualche milione la valutazione finale.

Anche se dalla Germania ieri sarebbe spuntata l’indiscrezione di un accordo già totale tra Milan e Lille per Maignan, i rossoneri appaiono ancora cauti. La priorità per ora resta sempre il futuro di Donnarumma. Una volta certi dell’addio per fine contratto del classe ’99, sarà assalto totale al francese del Lille.