Calciomercato Milan, nuovo esterno dall’Olanda | Fissato il prezzo

Il Milan guarda anche alla Eredivisie per rinforzarsi nel mercato estivo. Nel mirino un talento del PSV Eindhoven, si tratta di Noni Madueke.

Non è un segreto ormai che il Milan sia intenzionato a rinforzare la fascia destra offensiva del 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Tra le operazioni da fare nel prossimo calciomercato estivo c’è sicuramente l’acquisto di un nuovo esterno d’attacco.

Salvo sorprese, ci sarà la conferma di Alexis Saelemaekers e a lasciare Milanello sarà Samuel Castillejo. L’ex Villarreal è ritenuto una riserva e la società rossonera vuole fare un upgrade nel ruolo. Ci sono diversi profili che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando. La qualificazione in Champions League diventa fondamentale per poi determinare il budget della campagna acquisti.

Milan su Madueke: concorrenza in Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, il Milan ha messo nel mirino anche Noni Madueke. Il 19enne inglese è cresciuto nel settore giovanile Tottenham, ma dal 2018 milita nel PSV Eindhoven. In questa stagione 9 gol e 8 assist in 29 presenze tra Eredivisie, Europa League e Coppa d’Olanda.

Ma per il Milan non sarà facile assicurarsi Madueke. Infatti sull’esterno destro offensivo ci sono anche Lipsia, Lille e Leicester City. Il Daily Mail spiega che proprio il Leicester l’ultimo a essersi inserito nella corsa, facendo un sondaggio concreto per il giocatore: prezzo fissato a circa 15 milioni di sterline (17,2 milioni di euro).

Brendan Rodgers, allenatore delle Foxes, è un grande ammiratore del giovane talento del PSV Eindhoven e lo vorrebbe nella sua squadra nella prossima stagione. Aveva provato già a prenderlo quando allenava il Celtic, ma allora il calciatore preferì trasferirsi in Olanda invece che in Scozia.

Il PSV Eindhoven, forte di un contratto fino a giugno 2024, vorrebbe trattenere ancora Madueke per un’altra stagione e spera di riuscire a convincerlo. Il valore del giocatore potrebbe crescere ulteriormente e consentire al club di guadagnare più soldi di quelli che ricaverebbe nell’estate 2021. Comunque c’è la consapevolezza che arriveranno delle offerte e dovranno essere valutate, soprattutto se il diretto interessato manifesterà la volontà di cambiare squadra.

Vedremo se il Milan si farà concretamente avanti. L’ala inglese è forte fisicamente e veloce, ha ottime abilità nel dribbling e i numeri dimostrano che sa sia fare gol che servire assist ai compagni. Un talento con molto potenziale da esprimere ancora.