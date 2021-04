Donnarumma alla Juve: contatti con Raiola, pronto il piano

La Juventus potrebbe essere la destinazione di Donnarumma. Raiola, che continua a rifiutare l’offerta del Milan, ha parlato con i bianconeri.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan è fortemente in bilico. Nonostante fosse trapelata la volontà del portiere campano di restare in rossonero, la trattativa per il rinnovo è ancora lontana dal giungere a un accordo.

Il club rossonero ha offerto un prolungamento a 8 milioni di euro, bonus inclusi, ma Mino Raiola continua a chiedere più soldi. L’agente pretende un ingaggio da circa 12 milioni netti a stagione, dunque il doppio di quanto Gigio percepisce oggi. A queste condizioni rinnovare il contratto appare quasi una missione impossibile per Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Bisogna aspettarsi qualsiasi scenario.

Calciomercato Milan, Donnarumma andrà alla Juventus?

L’addio a parametro zero sarebbe clamoroso e Donnarumma sicuramente riceverebbe molto critiche, dato che lascerebbe gratis un club che lo ha lanciato nel calcio che conta e che lo ha riempito di soldi già in giovanissima età.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Juventus ha parlato più volte con Raiola di Donnarumma. Per il club bianconero poter prendere un giovane talento come Gigio a parametro zero rappresenta una grande occasione, però l’operazione non è affatto scontata. Non bisogna solamente considerare le richieste dell’agente in termini di stipendio e commissioni.

Infatti, molto dipenderà dal futuro di Wojciech Szczesny. La convivenza tra i due portieri sarebbe impossibile, anche considerando quanto costerebbe alla Juventus tenerne uno in panchina. Il polacco ex Arsenal percepisce un ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione e solamente una sua cessione porterebbe la società bianconera a investire su un nuovo numero 1. Senza vendere Szczesny, l’operazione Donnarumma difficilmente potrà andare in porto.

Anche se il rinnovo con il Milan tarda ad arrivare e rischia di non esserci, va detto che il futuro di Gigio rimane comunque molto incerto. Le big d’Europa hanno già le porte occupate. Ieri il PSG, altro club indicato in corsa per il numero 99 rossonero, ha annunciato il prolungamento contrattuale di Keylor Navas e tale mossa potrebbe escludere l’ingaggio di Donnarumma.