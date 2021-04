Psg, ufficiale: Navas ha rinnovato | Leonardo molla Donnarumma?

Keylor Navas ha rinnovato il suo contratto con il PSG sino al 2024. Il club francese era apparso tra i più interessati a Gigio Donnarumma

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di Keylor Navas con il Paris Saint Germain. Il portiere costaricano ha prolungato la sua permanenza nel club parigino sino al 2024.

Un fatto che stupisce ben poco, dato che Navas ha espresso delle ottime prestazioni in questa stagione. Il PSG ha reso noto il rinnovo del costaricano attraverso un comunicato ufficiale:

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Keylor Navas per un’altra stagione. Il portiere 34enne è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2024″

La notizia contraddice, invece, le tantissime voci di mercato che avevano dato il Paris Saint Germain come primo club interessato alle prestazioni di Gianluigi Donnarumma.

Leggi anche.

Il PSG abbandona la pista Donnarumma?

Keylor Navas giocherà per il Paris Saint Germain ancora per tre anni. E questo getta dei grossi dubbi sulle insistenti voci di mercato che accostavano Gigio Donnarumma al club parigino. Sappiamo che il portiere rossonero a giugno vedrà scadere il suo contratto con il Milan, e potrà quindi cambiare club a parametro zero.

Ad oggi, sembra non esserci alcun accordo tra Mino Raiola, agente di Gigio, e il Milan per prolungare il contratto del portiere campano. Sta ormai scadendo il tempo a disposizione, e il club rossonero avrebbe dato un ultimatum a Donnarumma e al suo procuratore per rispondere all’offerta di 8 milioni di euro a stagione.

Certo è, che il rinnovo di Keylor Navas sembra lanciare un forte segnale che contraddice le recenti voci di mercato. Forse il Paris Saint Germain non è mai stato concretamente interessato a Donnarumma, oppure tenterà comunque l’affondo per strapparlo al Milan.

Ad oggi, tutto appare molto incerto, in primis il futuro del 99 rossonero. Sembra che oltre al club francese, altre società stanno seguendo con attenzione la situazione di Gigio, Juventus sopra tutte.

Il destino di Donnarumma in rossonero appare appeso a un filo. Ma forse, adesso, c’è una pretendete in meno al suo cartellino. Il PSG e Leonardo sembrano voler puntare su Navas anche per il futuro.