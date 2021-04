Mike Maignan è stato bloccato dal Milan. E’ lui il portiere su cui puntare qualora Donnarumma non rinnovasse. Parla l’agente Bruno Setin

E’ Mike Maignan il prescelto per la porta dal Milan, qualora Gianluigi Donnarumma decidesse di rinnovare il contratto.

Come raccontato, il club rossonero non ha alcuna intenzione di rilanciare e aspetta la risposta dell’estremo difensore campano. Al classe 1999 è stato proposto un contratto a sette milioni di euro più uno di bonus.

Il tempo ormai è scaduto e l’ottimismo non è più di casa al Milan. I rossoneri hanno così deciso di correre ai ripari, chiudendo di fatto per Maignan. L’estremo difensore francese è considerato tra i migliori della Ligue 1 ed è tra i protagonisti della grande stagione con il Lille. Gli ottimi rapporti tra i due club e un contratto in scadenza nel 2022 sono certamente fattori importanti che hanno favorito la trattativa. L’affare potrebbe andare in porto per una cifra vicina 12-15 milioni di euro.

Il Milan dunque è in attesa di una risposta di Donnarumma, che deve decidere cosa fare da grande, ma nel frattempo ha bloccato Maignan.

Parla l’agente

L’agente Bruno Satin, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non avrebbe alcun dubbio sul puntare sull’estremo difensore 25enne del Lille: “Maignan è un portiere top è l’erede Bernard Lama – afferma – Mike lo dice sempre che per lui è stato un esempio. Maignan sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Donnarumma non rinnovasse. È cresciuto nel vivaio del Psg, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille”

Mercato francese: “Sarà possibile fare buoni affari anche risparmiando, molti club sono in sofferenza economica e hanno bisogno di vendere o, in alcuni casi, svendere i loro giocatori”.