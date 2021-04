Calciomercato Milan – Juve e Barcellona all’assalto: l’affare si complica!

Altri due top club interessati all’obiettivo in attacco del Milan. Si complica l’affare a zero per i rossoneri: Champions League fondamentale

Dalla scorsa estate Memphis Depay è nel radar del Milan, che a un certo punto era sembrato anche molto vicino a far approdare a Milanello il numero 10 olandese. Il calciatore classe 1994, in forza all’Olympique Lione, è in scadenza nel luglio del 2021 e non rinnoverà, dunque sarebbe un rinforzo per l’attacco a costo zero veramente straordinario per mister Pioli. Se nelle ultime settimane il suo nome era tornato in auge in quel di Milano, adesso pare che altri due top team si siano fatti sotto e minacciano i piani del Milan di trattare con l’attaccante ex United.

Secondo quanto riportato dal sito todofichajes e le10sport infatti, sia la Juventus che il Barcellona nelle ultime settimane avrebbero mostrato grande interesse per il ragazzo. La Juventus quest’estate darà vita a una rifondazione in attacco, e anche il Barcellona cambierà molto nel reparto offensivo. Si fa dura per il Milan, che vorrebbe affiancare a un Ibrahimovic fresco di rinnovo un’altra punta di caratura internazionale – indipendentemente dal futuro di Mandzukic. Per convincere il giocatore però, sarà fondamentale centrare l’obiettivo stagione.

Milan, Depay accerchiato: serve la Champions League

Il periodo è nero per gli uomini di Pioli, che con due sconfitte consecutive – non era mai successo in questa stagione – hanno compromesso e non poco il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. A cavallo tra marzo e aprile infatti, il Milan ha dovuto dire addio prima ai sogni di gloria scudetto, vedendo l’Inter scappare, e adesso si è visto risucchiare nella bagarre per il 4o posto. In caso di mancata qualificazione, verosimilmente, i rossoneri peccherebbero anche in appeal internazionale per quanto riguarda i possibili obiettivi di mercato.

Secondo quanto riportato da todofichajes infatti, per Depay sarebbe fondamentale giocare la prossima Champions League. L’attaccante del Lione è in scadenza, e la Juve punta forte su di lui per la prossima stagione. Il 10 non rinnoverà, e lascerà la Francia il primo luglio, e adesso su di lui sarebbe piombato anche il Barcellona. Un colpo a zero che, in questo momento di profonda crisi del calcio internazionale, adesso fa gola a molti club. Depay al momento guadagna 4 milioni di euro a stagione, e considerando che si trasferirebbe a zero, il ritocco non dovrebbe essere eccessivo.

Dopo alcune fasi buie della carriera, l’olandese ha ritrovato se stesso a Lione, collezionando questa stagione la bellezza di 18 reti e 9 assist, tra campionato e coppa di Francia. Le pretendenti sono agguerrite, e il Milan per rimanere in corsa su tutti gli obiettivi di mercato, dovrà centrare la fondamentale qualificazione in Champions League.