Donnarumma, il Milan non alza l’offerta: prende forma una soluzione

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan e Raiola non hanno trovato l’accordo per il rinnovo di Donnarumma. Gigio vuole il Milan e per questo c’è in ballo un’ulteriore alternativa al rinnovo

In casa Milan non smette di tener banco la questione attorno al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le parti sono ancora troppo distanti, in quanto le pretese dell’agente sportivo del portiere rossonero rimangono troppo alte.

Mino Raiola chiede per il suo assistito un rinnovo di contratto con un ingaggio stagionale fissato a 10 milioni di euro più 2 di bonus, ma il Milan non si sbilancia dall’offerta di 7 milioni più 1 di bonus. È un testa a testa molto arduo, dato che il club rossonero non è affatto disposto ad aumentare la sua proposta economica.

Si è più volte ribadito che il rinnovo di Donnarumma dipenderà dalle sorti della stagione rossonera, ovvero dal centrato o mancato obiettivo Champions League. Le cose, in realtà, sembrano stare diversamente. Le ultime notizie rilevanti sulla questione affermano che Gigio vuole il Milan, e per questo il club di Elliott potrebbe andargli incontro offrendo un’alternativa formula di rinnovo.

Donnarumma, il Milan pensa al rinnovo annuale

Come riportato dal nostro collega giornalista Alessandro Jacobone sui suoi canali social, il Milan è fermo nella sua offerta e non intende affatto sbilanciarsi. Uguale la posizione di Mino Raiola, che non sembra voler abbassare la sua richiesta.

Una cosa però è certa, Gianluigi Donnarumma vuole rimanere al Milan, e per questo il club potrebbe essere disposto a rinnovare il suo contratto per un altro anno. Se così fosse, tra sei mesi si ritornerebbe a ridiscutere il rinnovo del portiere campano. Come possiamo bene ricordare, quella del rinnovo annuale è stata in passato un’idea di Raiola. E non è qualcosa che stupisce, che il Milan e Donnarumma, pur di non rompere il loro legame, siano disposti ad optare per tale formula di rinnovo.

#WhatsApp Il #Milan fa trapelare di non essere disposto ad alzare l’ultima offerta (7+1_cl 35mil_2anni), #Raiola non si muove dalla sua posizione, #Gigo vuole il #Milan, la soluzione che sta prendendo forma potrebbe essere quindi quella di un rinnovo annuale e rinvio di 6mesi. pic.twitter.com/PjqjNn9X1E — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) April 28, 2021

Come ci informa la medesima fonte, è una certezza che Gigio voglia rimanere in rossonero. E tale notizia ci viene confermata anche da un altro giornalista, Pietro Balzano Prota. Questo ha affermato che lo stesso Donnarumma ha ribadito ai compagni, ma anche agli amici, la sua volontà di rimanere al Milan. Chissà se presto non si possa raggiungere il tanto agognato verdetto sul suo rinnovo.