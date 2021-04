Tomori, oggi colloquio a Casa Milan con la dirigenza | Le ultime

Nella giornata di oggi, Fikayo Tomori si è recato a Casa Milan per un colloquio con la dirigenza rossonera. La notizia di Sky Sport

Fikayo Tomori, dopo il suo arrivo al Milan, ha conquistato un pò tutti, tra tifosi rossoneri e società. Le sue prestazioni gli sono valse il posto da titolare al fianco di Simon Kjaer, e fino a qualche giorno fa sembrava indubbio il suo riscatto dal Chelsea.

È ormai risaputo, che il difensore inglese possa restare a Milano soltanto se il club rossonero sborsi i 28 milioni di euro fissati appunto per il suo riscatto. C’è da dire che nelle ultime due uscite della squadra di Pioli, Fikayo è sembrato meno lucido rispetto alle precedenti gare.

Due gol, nelle due sconfitte contro Sassuolo e Lazio, sono arrivati proprio da evidenti errori di marcatura di Tomori. Non c’è voluto molto tempo affinché diverse critiche si abbattessero su di lui, e molti, dopo questo calo prestazionale, hanno messo in dubbio la sua permanenza al Milan.

È chiaro che a tutti può capitare di sbagliare, e che questi due errori non possono cancellare quanto di buono Fikayo Tomori ha fatto da quando veste la maglia rossonera. Certo è che, ad oggi, il suo futuro appare incerto. Ci sono molti nodi da sciogliere, e probabilmente la società rossonera è già al lavoro per chiarire la situazione del difensore inglese. Non a caso, oggi vi è stato un’incontro tra Fikayo e la dirigenza rossonera a Casa Milan.

Leggi anche:

Sky – I dettagli dell’incontro con Tomori

A lanciare la notizia del colloquio tra Tomori e la dirigenza rossonera è stato Peppe Di Stefano, l’inviato di Sky Sport in ambito Milan. Il giornalista ha fornito alcuni dettagli sull’incontro avvenuto nella giornata di oggi. Le sue parole: