Pioli, esonero o conferma senza Champions? I pareri dei tifosi del Milan

Data la mediocre seconda parte di stagione rossonera, l’operato di Pioli e la sua permanenza al Milan sono stati messi in dubbio. Abbiamo provato a chiedere un’opinione ai tifosi…e i pareri sono contrastanti!

Davvero deludente la seconda metà di stagione del Milan! La squadra, reduce da due pesanti sconfitte consecutive, sta vedendo la qualificazione alla Champions League ad un passo dallo svanire.

Eppure, probabilmente nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Il 2020 è stato un anno straordinario per i rossoneri. Nella prima parte dell’attuale stagione, la squadra di Pioli ha capeggiato la classifica di Serie A. Precisamente, il Milan è stato capolista per ben 21 giornate, poi il percorso ha cominciato a prendere una piega nettamente diversa.

Tante le sconfitte, che inevitabilmente hanno portato a modificare le gerarchie della classifica di Serie A. Adesso, come dicevamo, il Milan è ad un passo dal perdere il posto in Champions. Con la sconfitta contro la Lazio per 3-0, la squadra di Pioli è scivolata dal secondo al quinto posto, a pari punti di Juventus e Napoli (66). Mancano cinque partite alla fine del campionato e il calendario non è affatto dei migliori per i rossoneri. Un altro passo falso e l’obiettivo Champions League sarebbe nuovamente rimandato al prossimo anno.

Milan in evidente difficoltà, colpa di Pioli?

L’inversione di marcia negativa del Milan è stata da molti attribuita al suo allenatore: Stefano Pioli. L’operato del tecnico parmense è stato fortemente criticato, e sono molti i tifosi che lo vorrebbe lontano dal Milan già da adesso.

La nostra redazione, attraverso un post su Twitter, ha voluto chiedere ai tifosi la loro opinione riguardo a Stefano Pioli; se vogliono che questo venga confermato o meno sulla panchina del Milan a prescindere dal raggiungimento della Champions League.

Ebbene, le maggior parte delle risposte al nostro tweet sono negative, non possiamo nasconderlo! Molti fan rossoneri giudicano Pioli un tecnico adatto ad allenare una squadra di metà classifica, e non il Milan, che invece ambisce ad obiettivi importanti.

Purtroppo no, vogliamo tornare dove ci compete? Basta allenatori da squadre di mezza classifica! Prendere allenatori con la A maiuscola abituati a grandi palcoscenici. Quest’anno l’Inter ha un allenatore e la Juve no, e guarda caso si sono invertiti i ruoli! — Francesco ❤🖤 M T (@FpRedAndBlack) April 28, 2021

Non è da Milan..se vogliamo tornare grandi ci vuole un Guardiola o Kloop ecc ecc questo livello.

Quindi nemmeno con la Champions lo confermerei. — ALBY .C (@alberto_capra) April 28, 2021

Oltre alle opinioni negative riguardo a mister Pioli, sopravvivono alcuni pensieri che gli attribuiscono grande merito. C’è una buona parte di tifosi milanisti che confermerebbero ad occhi chiusi l’allenatore Stefano Pioli. Ma si sa, nel calcio i pareri sono sempre contrastanti, e per fortuna aggiungeremmo!

Assolutamente si….per costruire un progetto vincente ci vogliono anni — Andrea (@personaleandrea) April 28, 2021