Calciomercato Milan, contatti con l’agente: super colpo

Il Milan vuole regalarsi un nuovo attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Stando alle ultime news, il club rossonero avrebbe avviato i primi contatti con l’agente di Dusan Vlahovic

Il Milan ripartirà da Zlatan Ibrahimovic. La firma tanto attesa è arrivato pochi giorni fa: l’attaccante svedese, che il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni, guiderà ancora la squadra rossonera.

L’ex Galaxy sarà leader fuori e dentro al campo ma il Milan deve fare i conti con le sue condizioni fisiche. Il giocatore ha saltato davvero troppe partite e l’acquisto di un nuovo attaccante, che possa affiancarlo e sostituirlo quando non è a disposizione, appare un obbligo.

Servono gol dalla punta centrale, che né Rafael Leao né Mario Mandzukic sono riusciti a garantire. Il croato è fino a questo momento la più grande delusione del mercato invernale del Milan.

L’idea di puntare su un vice Ibrahimovic era chiara in casa rossonera ma la scelta di Mandzukic è stata sbagliata. In estate si correrà ai ripari, prendendo un centravanti giovane.

Tra i profili che più piacciono al Milan c’è certamente Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è letteralmente esploso in questa stagione. Dopo un avvio complicato, il classe 2000 della Fiorentina non ha più smesso di segnare. Domenica contro la Juve è arrivato il suo diciassettesimo gol in Serie A, in trentadue partite disputate. Numeri incredibili se si considera che nei primi undici match era arrivato solamente un gol. Numeri che non stanno chiaramente passando inosservati e che stanno attirando le attenzioni dei grandi club.

Conferme dall’Inghilterra per Vlahovic

In Inghilterra ‘InsideFutbol‘, riporta che il Milan, così come il Liverpool, avrebbe avuto contatti con l’entourage di Vlahovic, oltre che con la Fiorentina. Il club viola avrebbe fissato il prezzo per l’attaccante sui 50 milioni di euro. Una cifra davvero importante, che il Milan ha comunque dimostrato di essere capace di spendere. L’estate scorsa i rossoneri hanno deciso di investire una somma significativa, sui 35 milioni, per Sandro Tonali. E’ chiaro, comunque, che l’accesso alla prossima Champions League potrebbe favorire l’affare.