Ex Milan – André Silva può finire al Real Madrid: le cifre

Il Real Madrid vorrebbe Haaland del Borussia Dortmund, ma ha nell’ex milanista André Silva un’alternativa concreta e già pone le basi per un’operazione di scambio.

Il trasferimento in Bundesliga ha fatto benissimo ad André Silva, che con la maglia dell’Eintracht Francoforte è finalmente esploso. E nel suo futuro potrebbe esserci il passaggio in una big europea.

Stando a quanto rivelato dal quotidiano tedesco Bild, il Real Madrid sta pensando all’attaccante ex Milan per il prossimo calciomercato estivo. Dato che arrivare a Erling Haaland del Borussia Dortmund è complicato, l’alternativa sembra essere proprio il portoghese.

Calciomercato, André Silva al Real Madrid e Jovic all’Eintracht?

André Silva è valutato 40 milioni di euro e il Real Madrid può giocarsi la carta Luka Jovic (prezzo sui 20 milioni), che a gennaio è tornato in prestito secco dall’Eintracht Francoforte e al quale non dispiacerebbe rimanere in Germania. Il problema è l’elevato ingaggio del centravanti serbo, che in Spagna percepisce circa 10 milioni lordi all’anno.

Sulle tracce di André Silva ci sono anche Atletico Madrid, Manchester United e Borussia Dortmund. Il BVB ci pensa nell’ottica di una eventuale cessione di Haaland, anche se il club giallonero è intenzionato a tenersi stretto il talento norvegese. Mino Raiola, agente del ragazzo, la pensa diversamente e vorrebbe portare il suo assistito in una big europea già nella sessione estiva 2021 del calciomercato. Si rischia lo scontro tra le parti.

André Silva per il suo futuro ha la Spagna come destinazione preferita. In questa stagione ha messo insieme 26 gol e 9 assist in 31 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania. Numeri molto importanti per l’ex Milan, sotto contratto con l’Eintracht Francoforte fino a giugno 2023. La squadra tedesca è quarta nella classifica del campionato e se si sta giocando l’accesso alla prossima Champions League tanti meriti sono del 25enne portoghese.