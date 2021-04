Calciomercato Mian – Offerta clamorosa per Thauvin dal Messico

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Florian Thauvin potrebbe trasferirsi in Messico, nel Tigres. L’offerta economica l’ha spiazzato!

Il nome di Florian Thauvin viene accostato al Milan ormai da tanti mesi. L’ala destra del Marsiglia sembrava destinato a vestire la maglia rossonera di qui a breve. Ma con il passare del tempo la pista di mercato che portava a lui si è raffreddata. Tanti i dubbi del club rossonero su Florian, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Innanzitutto perchè nonostante Thauvin fosse un calciatore in scadenza di contratto, e quindi acquisibile a parametro zero, il suo entourage avrebbe richiesto un’alta cifra per le commissioni dell’affare. Ed infine, non meno importante, probabilmente il Milan ha bisogno di un’altra tipologia di giocatore nella fascia destra d’attacco.

Nonostante tali ostacoli, il nome del calciatore francese non hai mai smesso di essere accostato al club rossonero. Oltre al Milan, anche il Siviglia e l’Atletico Madrid si erano mostrate interessate a lui. Ma nelle ultime ore è arrivata un’indescrizione di mercato clamorosa. Florian Thauvin, nel suo vicino futuro, potrebbe lasciare l’Europa e trasferirsi in Messico. C’è un club pronto ad offrirgli parecchi milioni!

TMW – Thauvin, che offerta dal Tigres!

Secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, il Tigres, squadra messicana di prima fascia, vorrebbe acquisire Florian Thauvin tra le sue fila. L’obiettivo del club di San Nicolas de los Garza è quello di utilizzare l’attaccante francese come testimonial per i Mondiali di Messico 2026.

Certo è che l’obiettivo di Thauvin è quello di giocare in un top club europeo e disputare la Champions League. Ma come riporta la medesima fonte, l’offerta del Tigres potrebbe non lasciare scampo a Florian. Nella giornata di ieri, la società messicana avrebbe proposto all’ala del Marsiglia una cifra esorbitante. Al momento, lui guadagna 2,8 milioni di euro.

Data l’alta cifra offerta, Thauvin potrebbe trovarsi con le spalle al muro e non avere il coraggio di rifiutare. Ciò significherebbe per lui stravolgere completamente la sua vita, in un’altra parte del mondo. È certo che in estate si avranno più certezze sul futuro di Florian; oggi come oggi il suo destino appare distante dai colori rossoneri.