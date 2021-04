Calciomercato Milan, centrocampista in saldo | Maldini riflette

Al Milan è stato offerto Orkun Kokcu, centrocampista di talento che gioca nel Feyenoord. Il prezzo non è alto, buona occasione di mercato.

Massima concentrazione sulle questioni di campo e dunque sulla corsa Champions League, ma siamo ormai a maggio e i club fanno inevitabilmente delle riflessioni sul prossimo calciomercato. Iniziano i contatti, gli incontri e le trattative.

Al Milan ci sono più situazioni da risolvere, tra rinnovi di contratto e giocatori in prestito, però la dirigenza pensa anche ai possibili colpi in entrata della prossima campagna acquisti. Un nome nuovo emerso negli ultimi giorni è quello di Orkun Kokcu. Il padre-agente è stato nella sede rossonera insieme a intermediario per proporre il giocatore.

Orkun Kokcu: il prezzo del giocatore del Feyenoord

Kokcu è un centrocampista di 20 anni e milita nel Feyenoord, club olandese che ha la necessità di vendere per sistemare il bilancio. È nato ad Haarlem, nei Paesi Bassi, ma ha chiare origini turche. Gioca a Rotterdam dal 2014, quando entrò nel settore giovanile della sua attuale squadra. 3 gol e 2 assist nelle 25 presenze collezionate in una stagione 2020/2021 condizionata da alcuni problemi fisici e anche dalla positività al Covid-19.

Un anno fa il Feyenoord chiedeva circa 25 milioni di euro per la cessione del proprio talento, che era stato accostato anche ad Arsenal e Tottenham. Adesso, stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il prezzo si è notevolmente abbassato fino a dimezzarsi. Possono bastare 12-13 milioni per assicurarsi Kokcu. Ovviamente il club di Rotterdam spera in un’asta per ricavare il più possibile dall’operazione.

Prima di incontrare il Milan, il padre e agente del giocatore è stato nella capitale. Ha parlato sia con la Roma che con Lazio. E il centrocampista classe 2000 è stato offerto pure alla Sampdoria. Sembra che la Serie A sia una destinazione molto gradita per proseguire il processo di crescita iniziato in Eredivisie.

Il Milan al momento non si muove, ha altre priorità tra qualificazione Champions e rinnovi. Valuterà più avanti se approfondire o meno le discussioni per Kokcu. Per età, talento e costi il calciatore potrebbe essere un buon colpo. Però il prossimo calciomercato rossonero sarà condizionato dalla partecipazione o meno alla Champions, fattore che definirà il tipo di budget di cui disporrà il management sportivo. Ora Paolo Maldini e Frederic Massara non possono ancora sbilanciarsi.